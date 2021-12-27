Абсолютным лидером продаж стала Tesla Model 3.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Не секрет, что в последнее время европейскому авторынку довелось столкнуться с кризисом из-за нехватки электронных компонентов, необходимых для производства. Однако реализация электронных моделей, в том числе водородных автомобилей наращивает темпы. И абсолютным лидером в этой сфере является Тесла.

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Согласно информации, предоставленной компанией JATO Dynamics, занимающейся автомобильной бизнес-аналитикой, объём европейского рынка легковых автомобилей за ноябрь снизился на 18% по сравнению с октябрем, опустившись до показателя в 855 281 единица техники. Но наряду с этим, стоит вспомнить ноябрь прошлого года, когда этот же показатель по сравнению с ноябрем 2019 года был ниже на 29%.

Источник: tesla.com

И всё же, наблюдается положительная динамика реализации электрических моделей в странах ЕС. За текущий месяц доля автомобилей с электрическими компонентами, в том числе гибридных моделей и новейших разработок популярных автопроизводителей, достигла 26%, что в пересчёте на количественные показатели составило 217 709 единиц. Как отмечают эксперты, повышение спроса на электромобили координируется увеличением заинтересованности покупательской аудитории к ним с одной стороны и правительственной поддержкой с другой. Переход автопроизводителей на новые, экологически безопасные виды транспорта сегодня является ключевым вопросом на повестке дня ЕС.

Опираясь на статистические отчёты, лидером рынка можно по праву назвать автомобиль компании Илона Маска Tesla Model 3, который в общем авторейтинге занимает 12 строчку. В настоящий момент уже реализовано 10 739 автомобилей. Количество регистраций этой модели по сравнению с аналогичным периодом 2020 года стало выше на 119%. Однако успех идёт рука об руку с форс-мажорными обстоятельствами. Так, недавно произошёл громкий скандал, когда парижский таксопарк G7 заморозил эксплуатацию этой модели по причине ДТП с многочисленными жертвами, в том числе со смертельным исходом.

Источник: JATO

На второй позиции находится Renault ZOE с общей долей реализованных машин в количестве 8658 единиц, в общем рейтинге компания находится на 21 месте. Третье место с показателем 5746 проданных автомобилей досталось Dacia Spring, занявшей в общем рейтинге 39 место. На четвёртой и пятой ступени стоят разработка Тесла Model Y и Skoda Enyaq iV, соответственно.

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Топ-3 гибридных моделей с функцией внешней подзарядки возглавил Peugeot 3008, с небольшим отставанием идёт Volvo XC40, и догоняет их Ford Kuga.