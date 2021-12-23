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Nikola приступила к поставам электрических и водородных грузовиков
Автопроизводитель поставил два первых электрических грузовика Tre BEV для американской компании TTSI, а также два грузовика Tre FCEV на водородных топливных элементах в рамках пилотного проекта.
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Не так давно американская компания Nikola Corporation прогремела на весь мир скандалом из-за мошеннических махинаций её руководителя и основателя, в результате чего ей пришлось заплатить штраф в 125 млн долларов для урегулирования дела, но теперь постепенно она восстанавливает репутацию. Так, на днях были осуществлены первые поставки электрической модели грузовика BEV для калифорнийской компании TTSI. Кроме того, прошли пробные поставки двух грузовиков модели FCEV, построенной на водородных компонентах.

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Тестирование электромобилей пройдёт в портах Лонг-Бич и Лос-Анджелеса. В случае если результаты тестирования окажутся положительными, компания заключит договор о поставках ста машин с нулевым выбросом в ближайшие два года, 30 электрических моделей грузовиков и 70 водородных.

Фото: nikolamotor.com

 

В сентябре текущего года между Nikola и итальянской промышленной компанией IVECO был заключен договор о сотрудничестве с администрацией Гамбургского порта относительно реализации около двадцати пяти электрогрузовиков от Nikola. Стоит отметить, что две эти компании ведут общий бизнес по автовыпуску в Германии.

В скором времени предприятие займётся выпуском моделей Nikola для европейских поставок и клиентов из США. Машины будут построены на новой платформе IVECO S-Way с модернизированной водительской кабиной.

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Кроме того, предприятие компании, расположенное в штате Аризона, проходит стадию развития и расширения, и также приступает к выпуску моделей Tre BEV.

#электромобили #электрогрузовики #nikola
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