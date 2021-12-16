Это сюжетная ролевая игра, действие которой происходит во время Второй мировой войны в оккупированной фашистами Дании.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Великолепный творческий альянс разработчика видеоигр PortaPlay и французской компании Dontnod Entertainment объявил о скором выходе удивительного по своей эмоциональной окраске, невероятно трогательного проекта Gerda: A Flame in Winter.

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Сюжет не похож ни на одну историю, когда-либо представленную вниманию геймеров другими издательствами. Он погружает во времена Второй мировой войны и раз за разом, заставляет задумываться о важных, глубоких философских вопросах. Проходя сотканные из адреналина испытания приключенческой линии, игроки будут принимать ответственные решения, влияющие на дальнейший ход игры.

События происходят на территории маленькой деревни, оккупированной фашистами. Главный персонаж – милая, добрая медсестра Герда, которая, несмотря на свой юный возраст и миниатюрное телосложение, проявит максимум героизма, ловкости и сообразительности, чтобы спасти своих родных и друзей из беды. Стоит добавить, что история написана по реальным событиям, как уверяют создатели игры.





Это будет невероятно захватывающий рассказ о становлении личности главной героини. Пользователям будет представлено несколько концовок.

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Выход игры планируется в 2022 году на ПК и Nintendo Switch. Она станет издательским дебютом французской студии, которая в прежние годы занималась исключительно разработкой.