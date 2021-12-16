Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
it-budgetnik За пост начислено вознаграждение
В Китае крупные центры обработки данных перенесут под воду
Размещение ЦОД в море позволит снизить затраты электроэнергии на их охлаждение.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене

Общеизвестный факт, что около 9% валового внутреннего продукта Поднебесной в той или иной степени связано с водными ресурсами, а потому прибрежные города стараются инвестировать в морскую экономику. Марафон по реализации серьёзных проектов начала южная провинция Хайнань, которая приступила к масштабному строительству центра обработки данных, расположенного под водой. Эстафету перенял Гуандун, власти которого также нашли это направление интересным для финансирования. Таким образом, прибрежные провинции КНР включили в пятилетний план развития перенос таких центров под воду.

реклама

Фото: China Daily

 

Данное решение объясняется тем, что вышеупомянутые провинции представляют собой крупнейшие технологические центры, нуждающиеся в высоком энергопотреблении. Но так как в последнее время стал наблюдаться дефицит энергоресурсов для реализации потребностей региона, и в марте нагрузка перешла порог в 100 мВт с темпом повышения потребления на 30%, то руководство страны пришло к мысли о переносе ключевых драйверов этого роста под воду. Такое решение позволит обеспечить технологические центры необходимой энергией и заметно понизить затраты на охлаждение оборудования. 

Фото: Datacenter Dynamics

 

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Первый центр, функционирующий под водой, был создан при содружестве крупнейших компаний КНР и представил собой сложную герметичную конструкцию с серверным оборудованием, охлаждающимся за счёт моря. Подобные дата-центры благотворным образом отразятся на развитии экономики страны с чутким вниманием к её экологии, откроют новые возможности для морской ветроэнергетики, разведения морских животных и проведения исследовательской работы. 

#технологии #информация #дата-центры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla Semi заметили на фабрике в Неваде — электротягач впечатляет ускорением и маневренностью
Объединённое подразделение бытовой техники и мобильных устройств получило название Samsung DX
Samsung начинает массовое производство памяти для автономных электромобилей нового поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Киты накопили 24.78 млн монет ETH на $100 млрд, а инвесторы за 7 дней купили Эфира на $400 млн
36
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты в РФ – GeForce GTX 1660 Ti потеряла 10%
86
Можно ли собрать игровой ПК без видеокарты – Ryzen 5 5600G vs GeForce GTX 1050 Ti в тесте Benchmark
36
37 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили стабильную прошивку MIUI 12.5
4
Кит заблокировал $32 млрд в Эфире и сможет получить их только после старта Ethereum 2.0
19
Житель Москвы лишился 1 миллиона долларов в криптовалюте во время обмена
39
Авторы Total War Warhammer III показали карту сюжетной кампании проекта
2
Выясняем, падает ли производительность процессоров AMD Ryzen в играх под Windows 11 по тестам SH
22
В Battlefield 2042 можно временно поиграть в режиме на 64 игрока
11
Рекомендованная европейская цена на GeForce RTX 2060 12 Гб оказалась на €200 выше обычной версии
5
Добыто 90% биткоинов - осталось чуть более 2 миллионов монет
14
Ozon будет продавать PlayStation 5 с допами в нагрузку по примеру автодилеров
8
Майнер показал криптоферму добывающую Эфир на 7000 GeForce 3070, проносящую прибыль $680 000 в месяц
37
Смарт-часы Huawei Watch GT3 и Watch GT Runner начали продаваться в России по цене от 17 990 рублей
+
Российские майнеры просят легализации криптовалют, а депутаты Госдумы хотят ввести налог на прибыль
72
В Ubisoft Store началась крупная зимняя распродажа со скидками до 80 %
+
Специалисты Сбера отказались покупать серверные CPU Эльбрус-8СВ из-за технических проблем
52
У процессоров Core i5-12400F и Core i3-12100F подтверждено отсутствие ядер Gracemont
14
Microsoft изменила название Xbox Game Pass для пользователей ПК на PC Game Pass
+
Samsung Galaxy A53 на новом процессоре Exynos 1200 протестировали в Geekbench 5
+

Популярные статьи

О конце майнинга Эфира на видеокартах и как жить дальше
106
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
244
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
46
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
80
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
104
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
77
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
44
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2021
16
Тестирую Manli RTX 3060 серьезно - с разборкой и замерами температуры
20
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть шестая
2

Сейчас обсуждают

Алексей Упорядывающий
18:49
Некоторые считают, что производится криптовалюта за которой будущее)) Пока есть спрос и идиоты, так и будет как вы сказали
Майнер показал криптоферму добывающую Эфир на 7000 GeForce 3070, проносящую прибыль $680 000 в месяц
Xenos_One
18:49
все верно ))
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
Xenos_One
18:48
No blue , no green ! only WTF ))
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
Энвер Адлер
18:47
Что за дебилы такие посты пишут?
О конце майнинга Эфира на видеокартах и как жить дальше
Xenos_One
18:47
аналогично, DDR5 не видать на горизонте, хорошо если к Весне! она появится если не позже
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
Синий не фанат
18:47
не хватает приставки про макс
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition
Алексей Упорядывающий
18:47
Всему своё время. Прозрение для некоторых придёт и будет жестоко. Строй ферму, пока не пришло))
Майнер показал криптоферму добывающую Эфир на 7000 GeForce 3070, проносящую прибыль $680 000 в месяц
Xenos_One
18:45
нет, на этом все. Хотя, мне хотелось бы услышать реальные предложения и те притерии такого "чтива", о чем писать о чем не писать, на что обращать внимание и т.д. Как я понял длжно ыбтьс мешно и правдо...
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
Артем Николаев
18:44
А какое это место?
Житель Москвы лишился 1 миллиона долларов в криптовалюте во время обмена
Александр Владимирович
18:44
99% контента даже 4к не настоящие а программный апскейл. Даже за деньги в онлайн кинотеатрах смотреть почти нечего, новые фильмы одиин хуже другого, старые никто в 4к не перевыпускает. Топовая 3090 4к...
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем