Размещение ЦОД в море позволит снизить затраты электроэнергии на их охлаждение.

Общеизвестный факт, что около 9% валового внутреннего продукта Поднебесной в той или иной степени связано с водными ресурсами, а потому прибрежные города стараются инвестировать в морскую экономику. Марафон по реализации серьёзных проектов начала южная провинция Хайнань, которая приступила к масштабному строительству центра обработки данных, расположенного под водой. Эстафету перенял Гуандун, власти которого также нашли это направление интересным для финансирования. Таким образом, прибрежные провинции КНР включили в пятилетний план развития перенос таких центров под воду.

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Фото: China Daily

Данное решение объясняется тем, что вышеупомянутые провинции представляют собой крупнейшие технологические центры, нуждающиеся в высоком энергопотреблении. Но так как в последнее время стал наблюдаться дефицит энергоресурсов для реализации потребностей региона, и в марте нагрузка перешла порог в 100 мВт с темпом повышения потребления на 30%, то руководство страны пришло к мысли о переносе ключевых драйверов этого роста под воду. Такое решение позволит обеспечить технологические центры необходимой энергией и заметно понизить затраты на охлаждение оборудования.

Фото: Datacenter Dynamics

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Первый центр, функционирующий под водой, был создан при содружестве крупнейших компаний КНР и представил собой сложную герметичную конструкцию с серверным оборудованием, охлаждающимся за счёт моря. Подобные дата-центры благотворным образом отразятся на развитии экономики страны с чутким вниманием к её экологии, откроют новые возможности для морской ветроэнергетики, разведения морских животных и проведения исследовательской работы.