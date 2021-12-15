Игра сразу выйдет для ПК и консолей, а также будет доступна в сервисе Game Pass.

Разработчики издательства Dotemu опубликовали дату релиза своего нового олдскульного проекта Windjammers 2 на своем официальном портале. Кроме того, был обнародован очередной трейлер этого яркого спортивного экшена.

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Игра была анонсирована ещё весной 2019 года, и тогда говорилось, что релиз состоится в течение 2020 года, но после дебют был перенесен на 2021 год. Однако в ходе создания графических сцен разработчики столкнулись с непредвиденными сложностями, потребовавшими немного больше времени, чем предполагалось, а потому дата релиза была перенесена в третий раз, но уже окончательно.

Итак, теперь известно, что долгожданная игра выйдет в продажу 20 января 2022 года, причем сразу для ПК и консолей. С первого дня она будет доступна и на портале Game Pass.





«Каждый раз, говоря о переносе даты релиза, мы были очень недовольны собой, это расстраивало нас. Но это стало правильным решением, потому что ради пользователей, ради команды и любви к нашей работе мы должны представить совершенный проект. К сожалению, игра не будет представлена в 2021 году, но она выйдет в лучшем виде в самом начале 2022 года», - прокомментировали ситуацию представители издательства.

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Windjammers 2 обещает стать одним из наиболее захватывающих сикселов, созданным по стандарту 1994 года. Ключевая концепция осталась неизменной: два персонажа прилагают все усилия, чтобы забить диск в ворота соперника. Разработчики обещают, что в новой версии появится 10 атлетов и столько же локаций.