Аналитики прогнозируют снижение стоимости DRAM до 8-13%.

Аналитическое агентство TrandForce обнародовало информацию, относительно отгрузок оперативной памяти DRAM. Невзирая на стремительное падение уровня запасов DRAM у производителей электроники, спрос на электронные компоненты в I квартале 2022 года пойдёт на спад, что приведёт к снижению стоимости компонентов на 8-13%.

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Согласно предварительным прогнозам, более всего динамике ценового снижения будет подвержена память для компьютеров, её стоимость снизится на 8-10%. Стоимость чипов оперативной памяти для мобильных гаджетов и серверов уменьшится на 3-8%, а для графических ускорителей станет ниже на 5%.

Важно подчеркнуть, что в период падения цен на электронные компоненты, часть поставщиков произвела перераспределение и оптимизацию производственных возможностей, направив их на выпуск памяти для ПК. Это, предположительно, должно повлиять на повышение уровня запасов технического оснащения для ПК. Таким образом, беря в расчёт результаты последнего периода и текущие тенденции, аналитики делают вывод, что снижение стоимости на память в первой четверти грядущего года составит 5-10%.

При этом серверный рынок просядет на 8-13% по причине замедления процесса закупок. Тем более что постепенно дефицит электронных компонентов сходит на нет, а это значит, что в ближайшее время крупные заказчики сократят объёмы заказов DRAM, во всяком случае, в грядущее межсезонье. А производителям не останется ничего другого, как сосредоточить свое внимание на выполнении поставок для более мелких заказчиков, интересы которых в прежние времена откладывались на второй и третий уровни важности.

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Таким образом, прогнозируется падение спроса на DRAM в грядущие месяцы. Однако сами поставщики не торопятся снижать производственные мощности по выпуску DDR3, так как её стоимость подросла за первую половину 2021 года. И всё же перспективы не самые позитивные, а потому, два ключевых производителя SK hynix и Samsung принимают решение о пересмотре выпускаемого ассортимента. Предположительно, стоимость на микросхемы DDR3 в 2 Гбит снизятся на 3-8% по сравнению с предыдущим кварталом, а чипы на 4 Гбит станут еще дешевле.