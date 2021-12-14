Разработчики студии Midgar, известной на игровом рынке с 2008 года совместно с издательством Dear Villagers неплохо потрудились над созданием нового продукта в стиле фантастического экшена. Точная дата релиза этой яркой, захватывающей игры под названием Edge of Eternity для PlayStation и Xbox была опубликована недавно на официальной страничке проекта в соцсети Twitter.
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Версии игры для консолей планировались к выходу ещё весной, но по причине возникших трудностей, релиз был перенесён на конец уходящего года. И снова что-то пошло не так, дату выхода перенесли уже в третий раз, но, как утверждают разработчики, новая дата будет окончательной. 10 февраля 2022 года игра станет доступной для консолей, а к 23 числу будет загружена и в облачном формате на Nintendo Switch.
Кроме того, как заявляют создатели проекта, все целевые платформы получат приятный бонус в виде японской аудио-дорожки, которая будет загружена в ходе бесплатного апрейда в день выхода игры на приставках.
Дебют ПК-версии игры состоялся ещё в июне и сразу собрал армию поклонников. Завораживающий яркой графикой и лихо закрученным сюжетом геймплей, сотканный из приключений, путешествий и миссии спасения мира оказался выигрышной стратегией, сделавшей проект интересным пользователям всех возрастов, живущих на разных континентах.