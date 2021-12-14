В Нидерландах компания занимает первое место в рейтинге продаж электромобилей. В Швеции Kia обогнала Tesla и заняла второе место.

На сегодняшний день три ведущих рынка электромобилей предпочитают местные бренды зарубежным, но покупатели ряда стран проявляют растущий уровень лояльности к корейской продукции. Так, электромобили марки Kia вышли на первое место по уровню спроса в Нидерландах и на второе место в Швеции. Как отмечают эксперты, выход новых моделей на местном рынке ещё больше упрочит лидерские позиции бренда.

реклама

Европейская статистика показывает, что ещё до октября текущего года компания не выбивалась выше третьего места в Швеции, пытаясь догнать Volkswagen и Tesla, однако с ноября расстановка сил поменялась, и Kia обошла американского конкурента. За октябрь было реализовано 11 моделей EV6, но в ноябре этот показатель вырос до 355 единиц.

Стоит отметить, что безоговорочным лидером по показателям внедрения новых моделей в Европе считается Норвегия, которая только за 3/4 отчётного периода вывела эти показатели до 59.7%. Исландия занимает второе место с долей в 27.9%, Швеция удерживает третье место с 15.9%. В Швеции в период с января по сентябрь было реализовано 36 000 новых моделей.

Kia Niro EV. Фото: KIA С января по ноябрь было продано 6018 электромобилей Kia, в то время как Tesla смогла реализовать лишь 5666 машин. Однако Volkswagen удалось обогнать обоих своих конкурентов, выйдя на показатель в 9296 проданных автомобилей за отчётный период. С января по ноябрь было продано 6018 электромобилей Kia, в то время как Tesla смогла реализовать лишь 5666 машин. Однако Volkswagen удалось обогнать обоих своих конкурентов, выйдя на показатель в 9296 проданных автомобилей за отчётный период.

Первые три квартала в Нидерландах охарактеризовались реализацией 30 000 электромобилей новых моделей, причем именно Kia стал лидером на местном рынке, сохраняя это звание с июля текущего года. К ноябрю охват бренда в Нидерландах достиг уровня в 12.7%. Это намного выше, чем смогла показать Tesla, удерживая лишь четвёртое место с долей рынка в 4.8%.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Стремясь удержать завоёванные позиции успеха, в следующем году Kia планирует вывести на европейский рынок новую разработку Niro EV, которая, согласно предварительной оценке, сделает процесс конкуренции с южнокорейским производителем ещё более сложной задачей.