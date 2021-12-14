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Kia демонстрирует рост продаж электромобилей в Европе
В Нидерландах компания занимает первое место в рейтинге продаж электромобилей. В Швеции Kia обогнала Tesla и заняла второе место.
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На сегодняшний день три ведущих рынка электромобилей предпочитают местные бренды зарубежным, но покупатели ряда стран проявляют растущий уровень лояльности к корейской продукции. Так, электромобили марки Kia вышли на первое место по уровню спроса в Нидерландах и на второе место в Швеции. Как отмечают эксперты, выход новых моделей на местном рынке ещё больше упрочит лидерские позиции бренда. 

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Европейская статистика показывает, что ещё до октября текущего года компания не выбивалась выше третьего места в Швеции, пытаясь догнать Volkswagen и Tesla, однако с ноября расстановка сил поменялась, и Kia обошла американского конкурента. За октябрь было реализовано 11 моделей EV6, но в ноябре этот показатель вырос до 355 единиц. 

Стоит отметить, что безоговорочным лидером по показателям внедрения новых моделей в Европе считается Норвегия, которая только за 3/4 отчётного периода вывела эти показатели до 59.7%. Исландия занимает второе место с долей в 27.9%, Швеция удерживает третье место с 15.9%. В Швеции в период с января по сентябрь было реализовано 36 000 новых моделей. 

Kia Niro EV. Фото: KIA

 

С января по ноябрь было продано 6018 электромобилей Kia, в то время как Tesla смогла реализовать лишь 5666 машин. Однако Volkswagen удалось обогнать обоих своих конкурентов, выйдя на показатель в 9296 проданных автомобилей за отчётный период. 

Первые три квартала в Нидерландах охарактеризовались реализацией 30 000 электромобилей новых моделей, причем именно Kia стал лидером на местном рынке, сохраняя это звание с июля текущего года. К ноябрю охват бренда в Нидерландах достиг уровня в 12.7%. Это намного выше, чем смогла показать Tesla, удерживая лишь четвёртое место с долей рынка в 4.8%. 

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Стремясь удержать завоёванные позиции успеха, в следующем году Kia планирует вывести на европейский рынок новую разработку  Niro EV, которая, согласно предварительной оценке, сделает процесс конкуренции с южнокорейским производителем ещё более сложной задачей.

#tesla #электромобили #volkswagen #kia
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