Приставки Sony PlayStation 5 опустились на третье место в рейтинге.

Как сообщило информационное издание The Verge, компания NPD Group, занимающаяся анализом и изучением рыночной конъюнктуры, опубликовала любопытную информацию об итогах реализации игровых приставок в США в ноябре текущего года. Всего на приобретение консолей покупателями было затрачено 883 млн долларов. Этот показатель на 38% ниже в сравнении с прошлогодним периодом, когда были запущены новые устройства Microsoft и Sony.

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Изображение: Alex Castro / The Verge

Консоли Xbox Series X и S, а так же PlayStation 5 были выпущены немного больше года назад, но уже на сегодняшний день во всём мире наблюдается превышение спроса над предложением. Это касается и ряда других популярных приставок. Согласно отчётным данным, за ноябрь было реализовано 1.13 млн приставок Nintendo, при этом значительная часть, а именно 550 000 единиц проданы в разгар предновогодних распродаж. Этот тип приставок сохраняет ценовую политику, а потому, является столь востребованным и занимает высокие рейтинги на протяжении 35 месяцев.

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Отчёт также показывает, что Xbox Series поднялась на второе место в общем рейтинге продаж, став более популярной, чем Sony PlayStation 5. Успех был достигнут благодаря более низкой стоимости и выходу недорогой S версии. Наряду с этим, Sony и Microsoft по-прежнему страдают от дефицита электронных компонентов, отчего спрос превалирует над предложением.