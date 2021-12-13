Строительство завода, который будет располагаться в городе Лансинг штата Мичиган, обойдётся в 2.5 млрд долларов.

Продукт объединения усилий компании LG Energy Solution и GM, предприятие Ultium Cells собирается запустить строительство завода по производству тяговых батарей для электромобилей. Новые производственные помещения, предположительно, будут располагаться в Лансинге. Уже известно, что по предварительным расчётам на строительство планируется потратить 2.5 млрд долларов, новое предприятие предоставит 1700 рабочих вакансий.

реклама

Выбор штата Мичиган для столь масштабного строительства стал выгодным решением для властей штата, так как они уже упустили хорошую возможность «приютить» аккумуляторные заводы Форда, которые в итоге были размещены в других регионах. Но в этот раз всё будет иначе. По официальной информации, предприятие будет открыто в 2025 году, сначала в составе 750 сотрудников, а после штат будет увеличен до обещанных 1700 человек.

Однако сама компания GM пока не комментирует точное расположение строительного объекта, упоминая лишь процесс обсуждения инвестиций в Мичиган и ответных преимуществ. До сих пор неизвестно, предложит ли штат ожидаемые компанией преимущества, в каком виде и размере, но просочилась информация о наличии у местных руководителей штата миллиардов долларов, которые были получены из федерального бюджета. И скоро состоится встреча городского совета с руководством компании для обсуждения условий плодотворного сотрудничества.

Стоит отметить, что General Motors также подала заявление на получение налоговых льгот в другом населённом пункте штата, Орион, который уже известен предприятием, выпускающим Chevrolet Bolt. Компания планирует создать филиал имеющегося завода, заточенный под сборку аккумуляторных ячеек в блоки, готовые к установке. Апгрейд предприятия по предварительной оценке специалистов компании, составит 2 млрд долларов. Таким образом, общий вклад в штат достигнет отметки в 4.5 млрд долларов.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

В общем счёте, компания General Motors намерена расширить сеть предприятий в США до четырёх заводов, выпускающих аккумуляторные компоненты. Кроме того, планируется инвестирование в автономный и электрический транспорт до 2025 года на сумму 35 млрд долларов.