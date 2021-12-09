Несмотря на дефицит электронных компонентов, глобальный рынок коммутаторов и маршрутизаторов Ethernet принёс поставщикам 11.9 млрд долларов в совокупности.

Международной исследовательской и консалтинговой компанией IDC был обнародован статистический отчёт, относительно состояния мирового рынка сетевого оборудования. Исследованию подлежали маршрутизаторы корпоративной группы и коммутаторы Ethernet. Исходя из полученных результатов, эксперты сделали выводы, что индустрия проявляет тенденцию роста, и это, невзирая на пока ещё сохраняющийся дефицит электронных компонентов, который спровоцировал взлёт цен.

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Так, за третий квартал реализация коммутаторов принесла производителям неплохую прибыль в 8.1 млрд долларов. Этот показатель на 7,5% выше в сравнении с данными третьего квартала 2020 года. Если говорить о маршрутизаторах для бизнес-заказчиков и сервисных провайдеров, то здесь наблюдается увеличение показателей на 4,7%, что в денежном эквиваленте составило 3.8 млрд долларов.

Исследуя значения первых трёх кварталов 2021 года, аналитики обнаружили, что продажи коммутаторов в денежном эквиваленте увеличились на 8,6% в сравнении с прошлым годом. При этом тенденция роста по результатам третьего квартала 2021 года представила значение в 9,3%.

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Этот процесс обнаружен во всех ключевых странах-производителях. Например, в Поднебесной продажи коммутаторов повысились на 18,1%, Западная Европа вышла на уровень 16,7%, в Центральной и Восточной Европе этот показатель достиг 3,3%, США удерживает позиции с 5,5%. По предварительным данным пятёрку лидеров поставок техники для корпоративного сегмента составляют Cisco, Huawei, Arista Networks, H3C и HPE.