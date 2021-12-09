Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
it-budgetnik За пост начислено вознаграждение
По данным IDC мировой рынок сетевого оборудования в третьем квартале 2021 года демонстрирует рост
Несмотря на дефицит электронных компонентов, глобальный рынок коммутаторов и маршрутизаторов Ethernet принёс поставщикам 11.9 млрд долларов в совокупности.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Международной исследовательской и консалтинговой компанией IDC был обнародован статистический отчёт, относительно состояния мирового рынка сетевого оборудования. Исследованию подлежали маршрутизаторы корпоративной группы и коммутаторы Ethernet. Исходя из полученных результатов, эксперты сделали выводы, что индустрия проявляет тенденцию роста, и это, невзирая на пока ещё сохраняющийся дефицит электронных компонентов, который спровоцировал взлёт цен. 

реклама

Так, за третий квартал реализация коммутаторов принесла производителям неплохую прибыль в 8.1 млрд долларов. Этот показатель на 7,5% выше в сравнении с данными третьего квартала 2020 года. Если говорить о маршрутизаторах для бизнес-заказчиков и сервисных провайдеров, то здесь наблюдается увеличение показателей на 4,7%, что в денежном эквиваленте составило 3.8 млрд долларов. 

Исследуя значения первых трёх кварталов 2021 года, аналитики обнаружили, что продажи коммутаторов в денежном эквиваленте увеличились на 8,6% в сравнении с прошлым годом. При этом тенденция роста по результатам третьего квартала 2021 года представила значение в 9,3%.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Этот процесс обнаружен во всех ключевых странах-производителях. Например, в Поднебесной продажи коммутаторов повысились на 18,1%, Западная Европа вышла на уровень 16,7%, в Центральной и Восточной Европе этот показатель достиг 3,3%, США удерживает позиции с 5,5%. По предварительным данным пятёрку лидеров поставок техники для корпоративного сегмента составляют Cisco, Huawei, Arista Networks, H3C и HPE.

#дефицит #маршрутизаторы #коммутаторы #сетевое оборудование
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

По данным IDC мировые поставки смартфонов в 2021 году вырастут на 5,3%
Поставки полупроводниковой продукции выросли на 24% в октябре по сравнению с октябрем 2020
По мнению аналитиков Gartner, к 2025 году многие автопроизводители будут выпускать собственные чипы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
120
Предполагаемый создатель биткоина выиграл судебный процесс на сумму 56 млрд долларов США
17
Флагманы OnePlus получили стабильную прошивку OxygenOS 12 на Android 12
2
Samsung Galaxy S22 окажется дешевле ожидаемой ранее цены
2
Google Chrome теряет рыночную долю, а Microsoft Edge занял третью строчку в рейтинге браузеров
13
Японский стартап PowerX построит корабли для транспортировки энергии от ветряных электростанций
3
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
52
Авторы PUBG выпустили Thunder Tier One — тактический экшен, действие которого происходит сразу после распада СССР
9
Топовая GeForce RTX 3090 Ti дебютирует через несколько недель, но RTX 3070 Ti 16 Гбайт её опередит
5
NVIDIA назвала одну из причин роста цен на видеокарты в рознице и обещает увеличить поставки в 2022г
35
Энтузиаст запустил культовую The Elder Scrolls V с 1300 модификациями и трассировкой лучей в 8К
9
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
19
Radeon RX 6500 XT получит всего 4 Гб GDDR6 и 64-битную шину, что сделает её непопулярной у майнеров
17
Volvo разрабатывает экраны которые будут занимать всё лобовое стекло автомобиля
9
Стала известна дата дебюта доступной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050
13
Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor и не собирается останавливаться
25
DICE поделилась подробностями последнего в этом году обновления Battlefield 2042
7
Стали известны причины высокой стоимости материнских плат на чипсете Intel Z690
12
«Выживастик» The Long Dark получил очередное обновление, а его авторы рассказали о планах на будущий год
+
GeForce RTX 2060 на 12 Гб получила низкую производительность и высокие показатели в майнинге Эфира
4

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
29
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
73
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
116
Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук
8
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
16
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
60
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
13
Заметки на полях: Жесткая машина рекламного PR на примере Halo Infinite от Microsoft
20
Мои впечатления от игры Bound By Flame
3

Сейчас обсуждают

Asmodeus
20:08
Это ж насколько надо быть криворукими... 🤣😂
Связки i9-12900k + RTX3090 недостаточно для GTA: The Trilogy Definitive Edition в 4К разрешении
Jurten Krieg
20:07
Вот это просто эталон завистливого, нищего пидopaxeна из палаты мер и весов.
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
Spamhommer
20:07
Интересно, каких таких забористых шышек обкурились ньюзеландские госдумцы?
В Новой Зеландии обсуждается закон о запрете продажи сигарет для всех родившихся после 2008 года
OsirisD2
20:05
вата, почитай определение, себя узнал?) "Ватнику очень нужен Хозяин и пастух ака «сильная рука». Отношения между странами и между людьми ватник понимает исключительно через призму тюремно-казарменной...
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
wwr222
20:05
Мое мнение:сам пиши статьи,а не передирай из других источников.Купи проц и замочи статью...
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
OsirisD2
20:04
путлеру и его прихвостням надо дать вышку как минимум, а лучше пожизненное, с этим согласен ;) вата, я к Украине не имею никого отношения, я в России живу, и в Украине никогда не был xD
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
Spamhommer
20:03
Да, умеют мелкомягкие заряжать счётчиков в свою сторону баблом.
Google Chrome теряет рыночную долю, а Microsoft Edge занял третью строчку в рейтинге браузеров
Jurten Krieg
20:02
Чтобы дать большему количеству людей возможность зарабатывать.
Тысячи иксов на IDO, IGO и LaunchPad-ах в криптовалютах. Рассказываю про свой опыт
perorist
20:01
это из серии алкашей, рассказывающих, что они могут в любой момент бросить и это не вызывает зависимости. и они безопасны для общества. в итоге все акуевают от этих бухариков. и семья, и соседи, и люб...
В Новой Зеландии обсуждается закон о запрете продажи сигарет для всех родившихся после 2008 года
SATelit
20:01
Губами растоптал, взял в другую руку и причмокивая втягивая в себя кожаный ремень AMD ещё раз растоптал)))
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем