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Великобритания откажется от мобильных сетей 2G и 3G к 2033 году
Многие жители островов не смогут пользоваться кнопочными телефонами, как средством связи, ведь немногие из них поддерживают стандарт 4G.
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В течение ближайших лет Великобритания лишит владельцев кнопочных телефонов возможности использовать их, как средство связи. Всё дело в том, что вывод из эксплуатации аппаратов, поддерживающих 2G и 3G, станет вынужденной мерой, чтобы открыть радиочастотное пространство для устройств пятого и шестого поколений, которые обеспечат работу не только современных моделей смартфонов, но и дронов, систем виртуальной реальности и прочих умных устройств Интернета вещей.

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Уже сейчас известно, что британские операторы мобильной связи Vodafone, Three, O2 и EE, которые прежде поддерживали 2G и 3G согласовали график отключений услуги. А значит, в ближайшее время население островов будет лишено связи через кнопочные телефоны, ведь немногие из них поддерживают 4G.

Эта информация была объявлена ещё в июле текущего года, когда компания British Telecom заявила о планах прекращения эксплуатации 3G к 2023 году. Но тогда это казалось долгосрочной перспективой, тогда как теперь стало ясным – реализация плана будет оперативной и неумолимой. Полный вывод из эксплуатации устаревших форматов связи произойдёт к 2033 году.

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Как комментируют эту ситуацию власти, информирование о дате закрытия устаревших форматов связи, позволит производителям корректировать свою деятельность и идти в ногу со временем. Власти также надеются преодолеть зависимость от некоторых предприятий в связи с фактом введения санкций для китайской компании Huawei, которой запретили создавать новые мобильные сети из соображений национальной безопасности.

#смартфоны #гаджеты #технологии #телефоны #технологии 5g
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