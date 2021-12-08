Создатели уже открыли страницу Afterimage в Steam и выпустили 30-секундный геймплейный тизер игры.

На днях гейм-студия из Поднебесной Aurogon Shanghai, удивляющая своих фанатов фееричными проектами в стиле аниме, наконец, опубликовала сроки релиза новой групповой экшн-игры Afterimage «с потрясающей ручной рисовкой».

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Игра, страница которой уже доступна на сервисе Steam, появится к концу следующего года для ПК, а также для ведущих консолей - Nintendo Switch, Xbox One, Series X и S, PlayStation 4 и 5.

Ознаменовав создание страницы игры на сервисе Valve, разработчики выпустили короткий тизерный ролик, раскрывающий некоторые нюансы геймплея.

Сюжет игры погружает нас в полную опасностей и приключений фантастическую Вселенную. Таинственные явления природы этого мира, бодрствующие духи, множество легенд и загадок – всё это захватывает с первых минут прохождения игры.

Геймерам придётся выполнять сложные задания в завораживающих своим магнетическим очарованием локациях – это старинные башни, полные неизведанных тайн моря, облачные пространства и многое другое.

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Как заявляют разработчики, пользователям будет представлен полуоткрытый мир, с огромными возможностями. Более 150 вариаций врагов, свыше 15 биом, широчайшая выбор оружия и обмундирования, магические сборки – всё это ждет нас в течение 30 часов увлекательного, сотканного из острых эмоций геймплея.