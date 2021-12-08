Это объясняется активной модернизацией и развитием вычислительной инфраструктуры в стране.

Международная исследовательская и консалтинговая компания IDC опубликовала результаты проведённого анализа российского рынка в серверном сегменте на третий квартал текущего года. Согласно отчёту, поставки серверов увеличились в количественном и финансовом эквиваленте. Это можно объяснить проводящейся на сегодняшний день модернизацией и развитием электронной инфраструктуры в стране.

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Так, с июля по сентябрь, Россия приняла поставки оборудования численностью 40119 единиц и стоимостью 312.85 млн долларов. Этот количественный показатель вырос за текущий год на 17,9% по сравнению с прошлым годом. В денежном эквиваленте этот рост составил 0,6%.

Согласно официальным источникам, ключевым поставщиком серверов стала американская компания Dell Technologies. На второй позиции находится Калифорнийский титан HPE, а третье место удерживает китайская корпорация Lenovo.

Таким образом, отгрузки оборудования за квартал в количественном выражении составляют 99,8%. В финансовом отношении этот результат составил 97,2%, по сравнению с 2020 годом данный показатель стал выше на 13%. Однако отгрузки RISC-систем снизились на 38,6% в количественном эквиваленте и на 82,2% в денежном в сравнении с предыдущим годом.

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«Третий квартал показал уверенное сохранение динамики роста, который получил своё начало во втором квартале. Как в финансовом сегменте, так и в секторе электронной коммерции осуществляются мощные инвестиции, направленные на развитие и обновление инфраструктуры», - отмечают аналитики.