Глобальный дефицит и новые тренды на электрификацию вынуждают автопроизводителей менять стратегию.

Как отметила исследовательская компания Gartner, грянувший дефицит электронных компонентов и новые технологии выпуска автомобилей, приведут к необходимости топовых автопроизводителей начать собственный выпуск чипов. Эта тенденция позволит предприятиям получить контроль над поставками оборудования и планирование собственных производственных возможностей.

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В настоящий момент ключевые производители электронных компонентов представляют собой поставщиков 3-й и 4-й категории, которые не ведут деятельность с клиентом напрямую. Это приводит к тому, что проходит длительный период времени с момента их адаптации к динамике спроса на рынке. Именно отсутствие факта прозрачности деятельности и стал главным стимулом, мотивирующим предприятия организовать собственное производство чипов.

Стоит отметить, что система «домашнего» производства чипов с прямой коммуникацией между поставщиком и заказчиком не является новаторской, в последнее время она всё чаще используется компаниями других специализаций. Так, Samsung и TSMC открывают доступ к производственным технологиям нового времени, а другие компании предоставляют доступ к интеллектуальным продуктам. Всё это позволяет значительно упростить процесс создания электронных компонентов.

Эксперты прогнозируют повышение цены новых автомобилей к 2025 году. Средняя стоимость продаваемых в Германии и США автомобилей достигнет планки в 50 000 долларов и превысит её. Эта динамика спровоцирует снижение спроса и повышение цен на запчасти, ремонтные услуги. Как результат, большинство автовладельцев будут заняты вопросом сохранения функциональности своего транспортного средства.

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Наряду с этим, аналитики утверждают, что рынок, если не сможет удержаться на прежней отметке, пойдёт на спад, при этом автопроизводители начнут рекламировать новые апгрейды электронного оборудования и сервисы для повышения ресурсоёмкости существующих моделей.