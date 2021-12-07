Илон Маск не перестает удивлять мир креативными проектами и амбициозными решениями. Так, ещё в 2016 году им была создана нейротехнологическая компания Neuralink, занимающаяся производством малоинвазивных чипов и сложнейшими научными разработками. Затем в феврале текущего года он выразил надежду, что до конца 2021 года эксперименты по вживлению имплантатов начнут проводить на людях. Но, как это часто бывает, сроки были сорваны, и сегодня Маск рассчитывает получить всю необходимую документацию и разрешения уполномоченных инстанций США для проведения исследований в 2022 году.
реклама
Как утверждает сам Маск, подобный эксперимент, который должен проводиться на добровольце с тяжёлым повреждением спинного мозга, сможет вернуть пациенту подвижность рук и ног. В апреле этого года компания уже доказала эффективность этой технологии на животных. В частности, особую популярность получило видео с обезьяной, которая в ходе подобного вживления имплантата в мозг начала играть в компьютерную игру без помощи рук. Бизнесмен подчёркивал, что все, используемые для научных исследований животные, чувствуют себя отлично.
Итак, новаторская технология направлена на реабилитацию пациентов с серьёзными заболеваниями спинного мозга, провоцирующими сбой двигательных функций. Однако нельзя сказать, что компания является первопроходцем в этом направлении. Подобными исследованиями уже занимался стартап Synchron, который получил заверенное в уполномоченных инстанциях США разрешение на проведение экспериментов над несколькими добровольцами. Тогда им вживляли имплантаты для лучшего управления протезами, которое достигалось за счёт сложных импульсов, получаемых от нервных окончаний.
Нужно также отметить, что эта технология не требовала операбельного вмешательства в головной мозг, так как микрочип внедрялся через сосуд, расположенный на шее человека. Что представит на суд общественности компания Илона Маска? Остаётся только ждать и следить за новостями, чтобы быть в курсе событий.