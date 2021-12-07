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Илон Маск надеется начать испытания мозговых имплантатов Neuralink на людях уже в 2022 году
Американский миллиардер выразил надежду, что благодаря вживлению имплантата в мозг, технология Neuralink поможет людям с травмой спинного мозга вернуть подвижность конечностей.
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Илон Маск не перестает удивлять мир креативными проектами и амбициозными решениями. Так, ещё в 2016 году им была создана нейротехнологическая компания Neuralink, занимающаяся производством малоинвазивных чипов и сложнейшими научными разработками. Затем в феврале текущего года он выразил надежду, что до конца 2021 года эксперименты по вживлению имплантатов начнут проводить на людях. Но, как это часто бывает, сроки были сорваны, и сегодня Маск рассчитывает получить всю необходимую документацию и разрешения уполномоченных инстанций США для проведения исследований в 2022 году. 

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Как утверждает сам Маск, подобный эксперимент, который должен проводиться на добровольце с тяжёлым повреждением спинного мозга, сможет вернуть пациенту подвижность рук и ног. В апреле этого года компания уже доказала эффективность этой технологии на животных. В частности, особую популярность получило видео с обезьяной, которая в ходе подобного вживления имплантата в мозг начала играть в компьютерную игру без помощи рук. Бизнесмен подчёркивал, что все, используемые для научных исследований животные, чувствуют себя отлично. 


Итак, новаторская технология направлена на реабилитацию пациентов с серьёзными заболеваниями спинного мозга, провоцирующими сбой двигательных функций. Однако нельзя сказать, что компания является первопроходцем в этом направлении. Подобными исследованиями уже занимался стартап Synchron, который получил заверенное в уполномоченных инстанциях США разрешение на проведение экспериментов над несколькими добровольцами. Тогда им вживляли имплантаты для лучшего управления протезами, которое достигалось за счёт сложных импульсов, получаемых от нервных окончаний. 

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Нужно также отметить, что эта технология не требовала операбельного вмешательства в головной мозг, так как микрочип внедрялся через сосуд, расположенный на шее человека. Что представит на суд общественности компания Илона Маска? Остаётся только ждать и следить за новостями, чтобы быть в курсе событий.

#технологии #илон маск #neuralink #изобретения
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