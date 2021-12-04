Проданный гендиректором Tesla пакет состоит из 934 091 акции.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как сообщает информационное издание Reuters, 2 декабря генеральный директор Tesla Илон Маск осуществил очередную продажу пакета ценных бумаг компании в количестве 934 091 акция общей стоимостью 1,01 млрд долларов. Это было сделано для выполнения налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов на приобретение 2,1 млн ценных бумаг.

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Ещё в первой половине ноября бизнесмен опубликовал на своей странице в соцсети Твиттер голосование с обещанием продажи десяти процентов собственного пакета активов компании, если пользователи социальной платформы поддержат это решение. Естественно, значительная часть подписчиков проголосовала положительно, что и стало стимулом к продаже акций. Но стоит отметить, что этот план родился ещё за два месяца до опубликованного голосования.

Фото: Reuters

С начала ноября Маск осуществил продажу 10,1 млн акций, что в денежном эквиваленте составило 10,9 млрд долларов. Это позволило исполнить опционные обязательства на приобретение 10,7 млн акций. В итоге у Маска остался опцион на приобретение дополнительного пакета ценных бумаг стоимостью 6,24 доллара за единицу в количестве 10 млн.

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Известно, что сроки этого опциона заканчиваются летом 2022 года. Если Маск будет придерживаться плана, то ему потребуется продать активы на сумму общей стоимостью около 21 млрд долларов. В данный момент Маск не намерен останавливаться перед намеченной целью, причём его не пугает даже снижение цены на акции компании.