Южнокорейский техногигант планирует продать 1,52 млрд смартфонов и обеспечить себе долю в 21,9%.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Производственный лидер Samsung намерен повысить свою долю охвата мирового рынка смартфонов в 2022 году на 2.9% по сравнению с текущим годом. Таким образом, согласно предварительным прогнозам, эта доля составит 21.9%. Соответственно, компания планирует продать 1.52 млрд единиц продукции.

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Аналитики Samsung уверены, что покупательская аудитория начнёт реализовывать упущенные из-за Covid-19 возможности, и все отложенные покупки станут реальными. Кроме того, компания делает упор на креативную маркетинговую систему. Она должна, по мнению представителей Samsung, вывести компанию на новый уровень и заполнить пустоту, образовавшуюся после снижения производственных мощностей Huawei, которая потеряла свою активность и динамику работы из-за введённых по отношению к ней санкций США.

Эксперты компании отметили, что с начала введения санкций против одного из главных конкурентов южнокорейского титана в 2019 году, доля китайской продукции на мировом рынке составляла 43.8%. В следующем году смена позиций привела к тому, что другие компании взяли под контроль 47% рынка. По ожиданиям аналитиков Samsung, в этом году данный показатель составит 45.5%.

Наряду с этим, был проведен анализ, согласно которому в 2019 году доля продукции Apple не превышала 14%, в 2020 данный показатель поднялся до 15.8%, а в 2021 составит 17.2%. Что касается Samsung, то в 2019 году её доля доходила до 20.9%, в 2020 наблюдался небольшой упадок – 19.6%, а в текущем году, скорее всего, показатель остановится на отметке в 19%.

Специалисты уверены, что предприятия Поднебесной будут и дальше развивать свою деятельность за счёт доли сошедшей с арены Huawei, однако южнокорейский лидер намерен добиваться своих целей при помощи мощных маркетинговых инструментов. Таким образом, доля должна вырасти на 2.9%, тогда как ниша Apple должна опуститься до 16.7%, причём продажи других китайских производителей снизятся до 45%.

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Старт маркетинговой кампании начнётся с 2022 года. На 5 января запланирована премьера новой модели Galaxy S21 Fan Edition, а уже в феврале пройдёт следующее грандиозное мероприятие с новыми релизами. Дальше премьеры буду проводиться ежемесячно, что должно, согласно предварительным оценкам, повлиять на значительное повышение спроса и рыночной доли компании.