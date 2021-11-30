Как известно, автопроизводители, ровно, как и предприятия, выпускающие электронную технику, столкнулись с дефицитом полупроводников в текущем году, который поставил под удар дальнейшее развитие деятельности. Но в настоящий момент эта ситуация несколько улучшилась, а значит, и настроения ведущих предприятий стали более оптимистичными. В частности, японские автопроизводители заявили о новых проектах и выразили надежду увеличения объёмов продукции.
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Шведская автомобилестроительная компания Volvo Cars так же намерена двигаться вперед, невзирая на опасения, что дефицит ещё сохранится. В минувшем месяце она решила выйти на публичный фондовый рынок, и отныне будет публиковать отчётность по финансам. За предыдущий квартал операционная прибыль компании сократилась на 28%, что в денежном эквиваленте составило 362,6 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Представители бренда отмечают, за четвёртый квартал ситуация по полупроводникам стала лучше, но недостаток необходимых для производства компонентов пока ощущается, и этот дефицит ещё будет накладывать свой отпечаток на финансовые показатели в 2022 году.
Как сообщает информационное агентство Reuters, ведущие предприятия, выпускающие полупроводники, завершили прошлый квартал с незначительным ростом объёма продукции. Эксперты называют это переломным моментом на пути к преодолению кризиса компонентов. Однако автопроизводители, ведущие закупки чипов ощутят положительные тенденции не ранее, чем через несколько месяцев, после того, как новые партии чипов окажутся на их складах. Несмотря на имеющиеся сложности в отрасли аналитики утверждают, что худшее миновало, и в дальнейшем ситуация должна стабилизироваться.