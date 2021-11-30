По словам представителей компании, ситуация с дефицитом чипов улучшилась, но в целом по отрасли нехватка компонентов будет присутствовать и в следующем году.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как известно, автопроизводители, ровно, как и предприятия, выпускающие электронную технику, столкнулись с дефицитом полупроводников в текущем году, который поставил под удар дальнейшее развитие деятельности. Но в настоящий момент эта ситуация несколько улучшилась, а значит, и настроения ведущих предприятий стали более оптимистичными. В частности, японские автопроизводители заявили о новых проектах и выразили надежду увеличения объёмов продукции.

реклама

Шведская автомобилестроительная компания Volvo Cars так же намерена двигаться вперед, невзирая на опасения, что дефицит ещё сохранится. В минувшем месяце она решила выйти на публичный фондовый рынок, и отныне будет публиковать отчётность по финансам. За предыдущий квартал операционная прибыль компании сократилась на 28%, что в денежном эквиваленте составило 362,6 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Представители бренда отмечают, за четвёртый квартал ситуация по полупроводникам стала лучше, но недостаток необходимых для производства компонентов пока ощущается, и этот дефицит ещё будет накладывать свой отпечаток на финансовые показатели в 2022 году.

Как сообщает информационное агентство Reuters, ведущие предприятия, выпускающие полупроводники, завершили прошлый квартал с незначительным ростом объёма продукции. Эксперты называют это переломным моментом на пути к преодолению кризиса компонентов. Однако автопроизводители, ведущие закупки чипов ощутят положительные тенденции не ранее, чем через несколько месяцев, после того, как новые партии чипов окажутся на их складах. Несмотря на имеющиеся сложности в отрасли аналитики утверждают, что худшее миновало, и в дальнейшем ситуация должна стабилизироваться.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>



