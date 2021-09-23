Компания Momenta займётся разработкой систем автономного вождения для электромобилей General Motors, которые будут продаваться на китайском рынке.

До недавнего времени стартап Momenta был в поиске инвесторов на развитие собственного проекта – автопилотной системы для автомобилей нового поколения. Как сообщило сегодня информационное издание Reuters, о своих намерениях инвестировать в эту разработку заявил автоконцерн General Motors.

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Кроме того, была озвучена сумма инвестиций, которая составит 300 млн. долларов США. Американская автомобильная корпорация планирует использовать готовые автопилотные системы для оснащения собственной продукции, ориентированной на китайский рынок.

Поспособствовало этому решению и наличие у Momenta лицензии, позволяющей создавать карты высокого разрешения на территории Китая, чем может похвастаться далеко не каждая компания в данном сегменте, а что уж говорить о стартаперах. Ещё одно преимущество Momenta заключается в том, что она успела заручиться поддержкой ведущего партнёра GM в КНР концерна SAIC Motor, с которым также сотрудничают такие гиганты, как Toyota и Daimler AG.

Способствует развитию инновационной технологии в данном азиатском регионе и тот факт, что китайские покупатели гораздо охотнее принимают саму идею автономного управления автотранспортом, чем жители других стран.

Возвращаясь к General Motors стоит обозначить, что корпорация планирует в ближайшую пятилетку вложить около 35 млрд. долларов США в такое перспективное направление, как электромобили и автопилотное управление. Например, в начале сентября компания сделала крупное вложение в сферу развития сенсорных радаров, разработкой ПО для которых занимается американская компания Oculii.