Компания CATL планирует построить около 20 новых предприятий
Известный полупроводниковый производитель CATL, занимающий лидирующие позиции на рынке литиевых батарей, планирует расширить производство за счёт строительства более 20 новых заводов, один из которых будет располагаться в китайской провинции Цзянси.
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При этом компания заявила о своём намерении создать нечто новое, загадочно намекая на уникальные аккумуляторы, которые ещё никто никогда не производил. Бюджет проекта соответствующий, и по предварительным данным только на цзянсинский завод будет выделено около 2 млрд. долларов США.
В то же время, это вся информация, которую приводит производитель, что заставляет разводить руками даже таких информационных акул, как Nikkei Asian Review, предполагающих, что речь идёт о литиевых аккумуляторах нового типа для электромобилей. Известно также, что уже с 2023 года в планах CATL запуск производственной линии натрий-ионных батарей с безлитиевыми катодами.
Возвращаясь к проектируемому в Цзянси заводу, стоит отметить, что его продукция будет применяться для оснащения электромобилей. И если всё пойдет по плану, то уже к 2025 году компании удастся увеличить объёмы выпускаемых аккумуляторов, по меньшей мере, в 5 раз по сравнению с показателями 2020 года, то есть до 600 ГВт‧ч в год.
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Естественно, не обойдётся и без инвестиционных вложений, без которых вряд ли удастся реализовать столь амбициозные проекты. Во всяком случае, CATL планирует привлечь около 9 млрд. долларов посредством частичной продажи ценных бумаг.
Что примечательно, часть этих средств пойдёт на строительство завода в Германии, который будет производить аккумуляторы для электромобилей таких гигантов, как Daimler, Volkswagen, а также Tesla.
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