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Известный полупроводниковый производитель CATL, занимающий лидирующие позиции на рынке литиевых батарей, планирует расширить производство за счёт строительства более 20 новых заводов, один из которых будет располагаться в китайской провинции Цзянси.

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При этом компания заявила о своём намерении создать нечто новое, загадочно намекая на уникальные аккумуляторы, которые ещё никто никогда не производил. Бюджет проекта соответствующий, и по предварительным данным только на цзянсинский завод будет выделено около 2 млрд. долларов США.

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В то же время, это вся информация, которую приводит производитель, что заставляет разводить руками даже таких информационных акул, как Nikkei Asian Review, предполагающих, что речь идёт о литиевых аккумуляторах нового типа для электромобилей. Известно также, что уже с 2023 года в планах CATL запуск производственной линии натрий-ионных батарей с безлитиевыми катодами.

Возвращаясь к проектируемому в Цзянси заводу, стоит отметить, что его продукция будет применяться для оснащения электромобилей. И если всё пойдет по плану, то уже к 2025 году компании удастся увеличить объёмы выпускаемых аккумуляторов, по меньшей мере, в 5 раз по сравнению с показателями 2020 года, то есть до 600 ГВт‧ч в год.

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Естественно, не обойдётся и без инвестиционных вложений, без которых вряд ли удастся реализовать столь амбициозные проекты. Во всяком случае, CATL планирует привлечь около 9 млрд. долларов посредством частичной продажи ценных бумаг.

Что примечательно, часть этих средств пойдёт на строительство завода в Германии, который будет производить аккумуляторы для электромобилей таких гигантов, как Daimler, Volkswagen, а также Tesla.