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В среду, 15 сентября, Федеральная торговая комиссия США опубликовала весьма любопытные данные, согласно которым за 9 лет в период с 2010 по 2019 годы пятью крупными IT-гигантами Apple, Amazon, Google Alphabet, Microsoft и Facebook было куплено 616 мелких компаний.

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И всё бы ничего, да только масштаб этих предприятий оказался настолько мелким, а вложения в покупку составили ни много, ни мало 1 миллион долларов, что покупатели не сочли нужным сообщить о проведённых сделках в антимонопольную службу.

Как сообщает информационное издание Reuters, сотрудница антимонопольных органов комиссар Ребекка Слотер считает, что, несмотря на выраженную незначительность таких сделок, отсутствие контроля над их проведением не позволяет оценивать в полной мере сложившуюся тенденцию, когда крупные игроки рынка поглощают мелких, препятствуя даже малейшему шансу на здоровую конкуренцию.

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К слову, IT – далеко не единственная сфера, где происходит подобное. Понимают это и в антимонопольной службе, очередным подтверждением чему стал призыв комиссара Кристиана Уиллсона проконтролировать аналогичные тенденции в компаниях, работающих в сфере здравоохранения.

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Что же касается перечисленных выше IT-гигантов, то очевидно, что им светят судебные разбирательства. Во всяком случае против Facebook ещё год назад открывалось делопроизводство по обвинению в нарушении действующих в стране антимонопольных законов. При этом истцом выступал сам регулятор, ранее одобривший приобретение компанией таких крупных платформ, как WhatsApp и Instagram.

Не последнюю роль в том, что ситуацию удалось сдвинуть с мёртвой точки, сыграла смена руководства торговой комиссии FTC, пост председателя которой заняла Лина Хан, настоявшая на проведении ведомственных заседаний в открытом формате.