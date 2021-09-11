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Как известно, вчера разрешилось дело Epic Games, подававшего иск против гиганта Apple, дабы тот окончательно утратил возможность принуждать разработчиков софта использовать только свою платёжную систему.

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Нетрудно догадаться, что расширение пользовательских возможностей в плане способов оплаты за приложения, приобретаемые в AppStore, позволит в значительной мере увеличить доходность её создателей, в пользу чего высказываются и аналитики. Очевидность этих суждений доказывает и мгновенно взлетевшая стоимость акций игровых компаний, которая имела место сразу после объявления судебного решения в пользу Epic Games.

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Согласно информации, опубликованной информационным изданием CNBC, ценные бумаги владельца нескольких популярных геймерских студий AppLovin, поднялись в цене на 10%, а разработчика мобильных игр Zynga продемонстрировали прирост на 8%. Кроме того, акции разработчика игр из Израиля компании Playtika выросли на 6%, а стоимость игрового приложения для детей Roblox на 3%. Также в этот перечень можно добавить Duolingo, Spotify, Match Group и многие другие компании, стоимость ценных бумаг которых тоже поднялась на несколько пунктов.

Помимо этого, в начале сентября Apple, внеся ряд изменений в правила AppStore, снизила комиссию для некоторых компаний-разработчиков приложений и разрешила партнёрам в софт для подписки на контент прикреплять ссылки на свои официальные сайты, что также сулит неплохие перспективы в плане дополнительного дохода.

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В целом, вполне позитивное завершение рабочей недели, если не считать падения акций самой Apple на 3,31%.