Акции игровых компаний резко выросли в цене после судебного решения по делу Epic Games против Apple
Как известно, вчера разрешилось дело Epic Games, подававшего иск против гиганта Apple, дабы тот окончательно утратил возможность принуждать разработчиков софта использовать только свою платёжную систему.
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Нетрудно догадаться, что расширение пользовательских возможностей в плане способов оплаты за приложения, приобретаемые в AppStore, позволит в значительной мере увеличить доходность её создателей, в пользу чего высказываются и аналитики. Очевидность этих суждений доказывает и мгновенно взлетевшая стоимость акций игровых компаний, которая имела место сразу после объявления судебного решения в пользу Epic Games.
Согласно информации, опубликованной информационным изданием CNBC, ценные бумаги владельца нескольких популярных геймерских студий AppLovin, поднялись в цене на 10%, а разработчика мобильных игр Zynga продемонстрировали прирост на 8%. Кроме того, акции разработчика игр из Израиля компании Playtika выросли на 6%, а стоимость игрового приложения для детей Roblox на 3%. Также в этот перечень можно добавить Duolingo, Spotify, Match Group и многие другие компании, стоимость ценных бумаг которых тоже поднялась на несколько пунктов.
Помимо этого, в начале сентября Apple, внеся ряд изменений в правила AppStore, снизила комиссию для некоторых компаний-разработчиков приложений и разрешила партнёрам в софт для подписки на контент прикреплять ссылки на свои официальные сайты, что также сулит неплохие перспективы в плане дополнительного дохода.
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В целом, вполне позитивное завершение рабочей недели, если не считать падения акций самой Apple на 3,31%.
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