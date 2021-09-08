Экс-сотрудник Apple и Tesla назначен директором по передовым технологиям в Ford
Технический прогресс и огромная конкуренция на рынке заставляет даже гигантов с мировым именем прибегать к различным приёмам для того, чтобы оставаться на плаву. Не отстаёт и американская автомобилестроительная компания Ford Motor, которая заполучила такого ценного специалиста как Даг Филд, имеющего за своими плечами большой опыт работы в Apple и Tesla.
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Пикантности ситуации добавляет тот факт, что мистер Филд начинал свою карьеру именно в Ford ещё в далеком 1987-м и проработал в компании на должности инженера-разработчика шесть лет. Также до 2013 года он пробовал свои силы в Apple, а после этого опыта перешел в Tesla, причём сразу на пост руководителя запуска в массовое производство электромобиля Model 3.
После этого, ценный специалист вновь вернулся в Apple, принявшись за разработку важнейшего проекта Titan, в рамках которого создаётся первый электрокар «яблочной» компании. А вчера на официальном сайте Ford появилась информация о возвращении Дага Филда в компанию на должность директора по передовым технологиям.
Остаётся только догадываться, какими пряниками руководство Ford в лице гендиректора автоконцерна Джима Фарли завлекло так высоко зарекомендовавшего себя экс-сотрудника, и чем такие инициативы и пертурбации могут обернуться для Apple, но факт есть факт.
Своё решение мистер Фарли обосновал тем, что весь мир стоит на пороге новой эпохи в автоиндустрии, сравнив современные реалии с периодом до выхода первого смартфона, когда человечество даже не могло представить, какие возможности может иметь обычный мобильный телефон. Кроме того, представитель компании заявил о её готовности тесно сотрудничать с другими IT-гигантами, чтобы продолжать идти в ногу со временем.
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