Для разработки своего первого электромобиля Apple наняла двух бывших инженеров компании Mercedes
Компания Apple разрабатывает свой фирменный электромобиль Apple Car, который позиционируется как самый секретный проект компании и носит внутреннее имя Project Titan.
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Как стало известно вчера, для участия в разработке своего фирменного автомобиля известный производитель электроники нанял двух инженеров, которые ранее работали в компании Mercedes, входящей в состав немецкого концерна «Daimler AG».
Один из них, помимо того, что занимал пост проектного руководителя, также занимался усовершенствованием рулевого управления, ПО и динамическими характеристиками авто таких премиальных марок, как Mercedes и Porsche. В настоящее время он сотрудничает с Apple как инженер-проектировщик. О роли второго нового сотрудника калифорнийской компании пока нет никакой информации.
В свою очередь, Apple продолжает наращивать кадровый потенциал, что не мешает компании терять ценных сотрудников. Так, например, только за последние 12 месяцев, производство покинуло несколько топовых менеджеров, задействованных в Project Titan, и не исключено, что именно это обстоятельство отсрочило такой долгожданный релиз первого «яблочного» электромобиля.
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При этом Apple не теряет надежды заключить контракты с самыми перспективными специалистами своего дела, продолжая вести переговоры с различными ведущими автопроизводителями и своим ключевым партнёром по производству Foxconn. И хотя пока эти попытки не увенчались успешными сделками, вероятность того, что Apple добьётся поставленной цели, почти стопроцентная, слишком уж много сил и средств вложено в эту концептуальную разработку.
Да и время ещё есть, ведь первый запуск Apple Car запланирован только через 5 лет. При этом именно Foxconn станет основным поставщиком компонентов для проектируемого электрокара, что, собственно, неудивительно, если учитывать, какую долю этот партнёр занимает в производстве iPhone.
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