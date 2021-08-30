Более 70 млн. человек уже обновили свои смартфоны до HarmonyOS 2.0
Как известно, ещё в начале лета 2021 года компания Huawei представила новую версию своей операционной системы для смартфонов и других мобильных гаджетов HarmonyOS 2.0, которой уже через семь дней после официального релиза пользовались более 10 млн. человек. Однако на этом прирост пользователей не закончился, и уже через две недели их количество удвоилось, а к началу августа данный показатель составил более 50 миллионов.
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Согласно последним данным, количество пользователей фирменной операционной системы компании Huawei на сегодняшний день превышает 70 млн. человек, и по признанию одного из директоров компании Юй Чэндуна, ежесекундно свои смартфоны, планшетные компьютеры и смарт-телевизоры обновляют до 8 пользователей. Этому способствует и общедоступность апдейта, который поддерживается сотней разных моделей Huawei и его бывшей «дочки» Honor, включая старые аппараты данных производителей.
При этом для одних смартфонов доступна ОС только в бета-версии для внутреннего тестирования, а для других публичная бета-версия. Что касается стабильного релиза 2-й версии операционной системы, то он доступен для флагманских устройств компании-производителя.
Кроме того, не за горами выход HarmonyOS 2.1, и ожидается, что первым на очереди в списке её получателей значится последний флагман компании Huawei P50.
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