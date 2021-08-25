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Власти Аризоны и Тайваня подписали соглашение о привлечении большего числа производителей микросхем

Аризона стремится стать крупнейшей площадкой на территории страны: помимо TSMC, около 40 компаний полупроводниковой отрасли в настоящее время оценивают штат на предмет возможных инвестиций.
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Известный тайваньский полупроводниковый производитель TSMC уже давно официально подтвердил свои намерения построить в американском штате Аризона предприятие по производству чипов, которые будут изготавливаться по 5-нанометровому технологическому процессу. Известно также, что запуск производства должен состояться в 2024 году, для чего понадобится, по меньшей мере, 12 млрд. долларов США. 

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Однако аризонские власти планируют не ограничиваться сотрудничеством с одним только TSMC, планируя привлечь в регион ещё несколько тайваньских компаний. Во всяком случае, первые контракты уже подписаны с Департаментом развития экономического и промышленного сотрудничества между Штатами и Тайванем.

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Возвращаясь к планируемому производству полупроводников, стоит отметить, что только компания TSMC способна построить в Аризоне до 6-ти крупных предприятий, тогда как помимо неё в штате уже развернули свои промышленные силы такие крупнейшие производители, как ON Semiconductor, NXP Semiconductors, а также Intel.

При этом для перечисленных производителей нет никаких ограничений, и тот же TSMC может разместить на территории штата максимальное количество своих поставщиков и партнёров, что только благоприятно повлияет на все производственные процессы.

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Естественно, такие условия делают регион максимально привлекательным для производства, которое уже сейчас рассматривается на повестке дня более 40 различными компаниями. Не бездействуют и местные власти, они готовят несколько проектов по развитию социальной инфраструктуры со школами, дорогами, магазинами и комфортным жильём для сотрудников строящихся предприятий и их семей.

Если всё пойдёт по плану, то этот штат имеет все шансы стать самой крупной площадкой в сфере полупроводникового производства на территории США.

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Теги

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