Власти США одобрили поставку компании Huawei автомобильных чипов, которые под санкции не попали
Как известно, последние годы стали настоящим испытанием для Huawei, поскольку крупнейший китайский производитель попал в санкционную немилость Штатов, будучи обвинённым в шпионаже. В итоге компания лишилась доступа к Google-сервисам, попутно потеряв возможность использовать на своих мобильных устройствах операционную систему Android. К слову, разработчики не опустили рук, быстро найдя альтернативу, но стоит ли говорить о том, насколько упали продажи компании в целом.
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Однако не всё так просто, и как сообщило сегодня известное информационное агентство Reuters, американское правительство одобрило поставку автомобильных компонентов для компании Huawei. Это пока ещё не официальное заявление, но не доверять Reuters не имеет смысла.
Кроме того, сотрудники агентства, ссылаясь на проверенные источники, поспешили озвучить цифры, согласно которым, речь идёт о поставках на сотни миллионов американских долларов. Известно также, о каком именно оборудовании идёт речь – им окажутся бортовые сенсорные дисплеи, что позволит китайскому производителю частично компенсировать потери от введённых ранее против него санкций.
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Кстати, это далеко не первое сотрудничество с автопроизводителями на счету Huawei, которая уже плодотворно поработает с тремя компаниями в родном Китае, участвуя в разработке фирменной операционной системы для смарт-автомобилей и создании современных бортовых информационно-развлекательных систем.
Если же говорить об американском рынке, то, похоже, и здесь дела налаживаются, так как если изначально речь шла о поставках на сумму в несколько миллионов долларов, то сегодня на повестке дня уже обсуждение миллиардных контрактов. Да и продление лицензий на экспорт на 4-летний срок говорит о потенциально успешном сотрудничестве между Huawei и ещё вчера непримиримыми США.
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