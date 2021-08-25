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Как известно, последние годы стали настоящим испытанием для Huawei, поскольку крупнейший китайский производитель попал в санкционную немилость Штатов, будучи обвинённым в шпионаже. В итоге компания лишилась доступа к Google-сервисам, попутно потеряв возможность использовать на своих мобильных устройствах операционную систему Android. К слову, разработчики не опустили рук, быстро найдя альтернативу, но стоит ли говорить о том, насколько упали продажи компании в целом.

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Однако не всё так просто, и как сообщило сегодня известное информационное агентство Reuters, американское правительство одобрило поставку автомобильных компонентов для компании Huawei. Это пока ещё не официальное заявление, но не доверять Reuters не имеет смысла.

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Кроме того, сотрудники агентства, ссылаясь на проверенные источники, поспешили озвучить цифры, согласно которым, речь идёт о поставках на сотни миллионов американских долларов. Известно также, о каком именно оборудовании идёт речь – им окажутся бортовые сенсорные дисплеи, что позволит китайскому производителю частично компенсировать потери от введённых ранее против него санкций.

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Кстати, это далеко не первое сотрудничество с автопроизводителями на счету Huawei, которая уже плодотворно поработает с тремя компаниями в родном Китае, участвуя в разработке фирменной операционной системы для смарт-автомобилей и создании современных бортовых информационно-развлекательных систем.

Если же говорить об американском рынке, то, похоже, и здесь дела налаживаются, так как если изначально речь шла о поставках на сумму в несколько миллионов долларов, то сегодня на повестке дня уже обсуждение миллиардных контрактов. Да и продление лицензий на экспорт на 4-летний срок говорит о потенциально успешном сотрудничестве между Huawei и ещё вчера непримиримыми США.