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Американская компания-майнер Bit Digital переезжает из Китая в США и Канаду

Ей предстоит вывезти из Поднебесной более 20 000 машин, которые использовались для добычи биткоинов.
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Китайское правительство продолжает закручивать гайки майнинговым компаниям, ужесточив регулирование рынка на законодательном уровне. В итоге крупным майнерам не остаётся ничего, кроме как уезжать из страны в поиске более лояльного к их деятельности государства. 

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В этом списке оказалась и Bit Digital – американская криптовалютная компания, которой теперь предстоит грандиозный переезд из КНР: на повестке дня вывоз более 20 000 машин, применённых ранее для майнинга. Не остановило власти Поднебесной и то обстоятельство, что совсем недавно Китай было самым крупным рынком криптовалюты, ведь только его участники использовали около 2/3 мировых энергоресурсов для добычи биткоинов.

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Возвращаясь к Bit Digital и другим крупным криптовалютным компаниям, стоит отметить, что они решились на бизнес-эмиграцию, несмотря на то, что это очень дорогое удовольствие. А ещё серьёзные риски, так как и без того дорогостоящее оборудование может принести своим владельцам большие расходы, повредившись в дороге, а то и вообще, не выдержав её.

При этом вывозить машины приходится частями, и на сегодняшний день у Bit Digital ещё осталось в работе около 9,5 тыс. единиц в провинции Сычуань. Что составляет треть от всего имеющегося в распоряжении майнинговой компании оборудования. 

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Если говорить о технической стороне перевоза, то выполнить непростую логистическую задачу Bit Digital взялись сразу несколько крупных международных перевозчиков, благополучно доставивших ценный груз на Североамериканский континент,  что подтверждает планы компании организовать добычу криптовалюты на территории Канады и США. 

Однако это далеко не единственные расходы для криптовалютных беглецов, которым стремительно подорожавшая межконтинентальная перевозка выльется в миллионы американских долларов. Также следует учесть дополнительные пошлины на ввозимые из Китая в Штаты компьютеры. Хотя очевидно, что продолжающий дорожать Биткоин того стоит, полностью оправдывая даже такие инвестиции.

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