Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В среду 18 августа на китайском предприятии по производству первых в мире дронов-аэротакси EHang планировалось проведение Дня инвестора, но новый штамм COVID-19 внёс свои коррективы, из-за чего мероприятие пришлось проводить в удалённом формате.

реклама

В рамках встречи организаторы собирались продемонстрировать новый завод, сосредоточенный на производстве этих дронов. Однако в связи с ужесточением карантина руководство компании решило выпустить видео-презентацию, чтобы инвесторы получили возможность оценить по достоинству производственные мощности предприятия и масштабы работы в целом.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Завод, расположенный в китайском городе Юньфу и занимающий 24 тыс. м2 полезной площади, начал работать ещё во II квартале текущего года. До запуска здесь конвейеров, компания сосредотачивала свои мощности в Гуанчжоу, располагая в три раза меньшим производственным комплексом.

Ожидается, что переход на новый завод обеспечит значительный рост объёма выпускаемой продукции, вплоть до 600 единиц аэротакси EH216, рассчитанных на двухместное размещение. Кому-то эти цифры могут показаться смешными, но если учесть, что речь идёт о пассажирских дронах, не знающих реализованных на практике аналогов, то эти планы выглядят уже совершенно иначе. Впечатляют и демонстрационные полёты, которые организуют в EHang.

реклама





Что же касается технических характеристик аэротакси, то на сегодняшний день грузоподъёмность аппарата составляет 260 кг при максимальной скорости передвижения до 130 км/ч. При этом продолжительность полёта соответствует 20 мин., и его реализация – далеко не самая главная задача, которая стоит перед разработчиками, уделяющими максимум внимания и такой важной детали, как согласование с регуляторами воздушного движения.

К слову, специалисты EHang, демонстрирующие определенные успехи во многих азиатских странах, преуспели и в этом вопросе, поэтому можно смело утверждать, что за ними будущее.