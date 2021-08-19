Компания-производитель дронов-аэротакси EHang выпустила видео о работе нового завода в Китае
В среду 18 августа на китайском предприятии по производству первых в мире дронов-аэротакси EHang планировалось проведение Дня инвестора, но новый штамм COVID-19 внёс свои коррективы, из-за чего мероприятие пришлось проводить в удалённом формате.
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В рамках встречи организаторы собирались продемонстрировать новый завод, сосредоточенный на производстве этих дронов. Однако в связи с ужесточением карантина руководство компании решило выпустить видео-презентацию, чтобы инвесторы получили возможность оценить по достоинству производственные мощности предприятия и масштабы работы в целом.
Завод, расположенный в китайском городе Юньфу и занимающий 24 тыс. м2 полезной площади, начал работать ещё во II квартале текущего года. До запуска здесь конвейеров, компания сосредотачивала свои мощности в Гуанчжоу, располагая в три раза меньшим производственным комплексом.
Ожидается, что переход на новый завод обеспечит значительный рост объёма выпускаемой продукции, вплоть до 600 единиц аэротакси EH216, рассчитанных на двухместное размещение. Кому-то эти цифры могут показаться смешными, но если учесть, что речь идёт о пассажирских дронах, не знающих реализованных на практике аналогов, то эти планы выглядят уже совершенно иначе. Впечатляют и демонстрационные полёты, которые организуют в EHang.
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Что же касается технических характеристик аэротакси, то на сегодняшний день грузоподъёмность аппарата составляет 260 кг при максимальной скорости передвижения до 130 км/ч. При этом продолжительность полёта соответствует 20 мин., и его реализация – далеко не самая главная задача, которая стоит перед разработчиками, уделяющими максимум внимания и такой важной детали, как согласование с регуляторами воздушного движения.
К слову, специалисты EHang, демонстрирующие определенные успехи во многих азиатских странах, преуспели и в этом вопросе, поэтому можно смело утверждать, что за ними будущее.
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