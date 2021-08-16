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Жители Китая отдают предпочтение отечественным смартфонам с поддержкой 5G-технологии

По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, 74.3% от общего объёма поставок смартфонов за первые семь месяцев этого года составляют смартфоны с 5G.
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Технология сотовой связи 5G была лицензирована в Китае ещё 2 года назад, и с тех времен устройства, поддерживающие этот стандарт, успели сильно потерять в цене. И прежде всего, речь идёт о китайских смартфонах, продажи которых на фоне тотального удешевления подскочили в Поднебесной на несколько десятков процентов.

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Согласно данным Китайской академии IT-технологий, только за прошедшие полгода в Китае удалось продать более 151 млн. мобильных устройств с 5G, что на 15,6% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Впечатляют и общие объёмы продаж китайской мобильной продукции, которые перевалили за 203 млн. экземпляров.

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Если провести нехитрый расчёт, выходит что этот показатель составил за первое полугодие 74,3%. Так, только в июле на территории КНР было продано больше 28,5 млн. смартфонов, из которых почти 23 млн. пришлось на аппараты с 5G. Тому способствует и разнообразие продукции, поддерживающей сети нового поколения, ведь только в этом августе местные производители представили 11 новых моделей с обозначенной выше технологией.

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Подводя итоги июля, получается, что 90% продаж на внутреннем рынке пришлось именно на сотовые аппараты отечественного производства, тогда как оставшуюся долю в 10% разделили между собой крупные зарубежные производители. Если же приводить цифры с начала года, то в процентном соотношении от общего рынка они превысили отметку в 89,4%. И дело не только благодаря 5G, но и на фоне усовершенствования других параметров, начиная с периферии и заканчивая функциональной составляющей.

Безусловно, находится на китайском рынке место и для мировых флагманов, вроде iPhone 12, однако по объёмам продаж продукции Apple явно далеко до гаджетов местных производителей, в пользу чего говорят июльские продажи в 9,7% от общей доли, да и то совместно с компанией Samsung.

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