Juniper Research: В этом году доход от реализации смартфонов с поддержкой 5G составит $108 млрд.
На днях аналитическое агентство Juniper Research провело исследование доходности мировых компаний от продаж мобильных устройств, поддерживающих технологию 5G.
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Согласно опубликованным сегодня на сайте Business Wire результатам исследования, чистая прибыль от реализации смартфонов, поддерживающих данную технологию, внедрение которой проходит семимильными шагами, составит не менее 108 млрд. американских долларов. И это далеко не предел, поскольку эксперты пребывают в полной уверенности, что в дальнейшем этот показатель только ускорит свой рост.
Также аналитики считают, что к 2025-м году выручка от продаж мобильных устройств с 5G увеличится до 337 млрд. долларов. И уже сейчас нетрудно подсчитать, что этот показатель составит не менее 50% от общего объёма продаж в данном сегменте.
Кроме того, по предварительным оценкам, к обозначенному рубежу ожидается существенное удешевление мобильной электроники, работающей под управлением операционной системы Android, которая станет дешевле iOS-устройств на 65%. Конечно, не совсем понятно, как будут обстоять дела с флагманскими моделями ведущих производителей, но такая тенденция позволит Android-устройствам стать безусловным лидером на мировом рынке уже в ближайшей перспективе.
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Помимо этого, агентство Juniper Research прогнозирует, что благодаря большой популярности iOS-смартфонов в развитых регионах, 40% выручки от продаж мобильных устройств с 5G, придётся на европейский и североамериканский рынок.
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