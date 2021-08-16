Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На днях аналитическое агентство Juniper Research провело исследование доходности мировых компаний от продаж мобильных устройств, поддерживающих технологию 5G.

реклама

Согласно опубликованным сегодня на сайте Business Wire результатам исследования, чистая прибыль от реализации смартфонов, поддерживающих данную технологию, внедрение которой проходит семимильными шагами, составит не менее 108 млрд. американских долларов. И это далеко не предел, поскольку эксперты пребывают в полной уверенности, что в дальнейшем этот показатель только ускорит свой рост.

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Также аналитики считают, что к 2025-м году выручка от продаж мобильных устройств с 5G увеличится до 337 млрд. долларов. И уже сейчас нетрудно подсчитать, что этот показатель составит не менее 50% от общего объёма продаж в данном сегменте.

Кроме того, по предварительным оценкам, к обозначенному рубежу ожидается существенное удешевление мобильной электроники, работающей под управлением операционной системы Android, которая станет дешевле iOS-устройств на 65%. Конечно, не совсем понятно, как будут обстоять дела с флагманскими моделями ведущих производителей, но такая тенденция позволит Android-устройствам стать безусловным лидером на мировом рынке уже в ближайшей перспективе.

реклама

Помимо этого, агентство Juniper Research прогнозирует, что благодаря большой популярности iOS-смартфонов в развитых регионах, 40% выручки от продаж мобильных устройств с 5G, придётся на европейский и североамериканский рынок.