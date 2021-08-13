Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Еврокомиссия готовится представить в сентябре единый стандарт разъёмов для мобильных зарядных устройств, который будет использоваться на всей территории ЕС без исключения.

реклама

Стоит напомнить, что с такой инициативой члены Еврокомиссии выступают уже на протяжении 10 лет, и при этом предложение получило практически единогласный отклик среди членов европейского парламента. Если разработанный по этому случаю закон всё-таки будет принят, то, прежде всего, придётся попрощаться с фирменным «яблочным» Lightning.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 снова в продаже -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Согласно статистике, больше всего в обиходе европейских пользователей применяется разъём microUSB стандарта Type-B, на долю которого приходится почти половина всех смартфонов. Оставшиеся 50% разделили между собой стандарты MicroUSB Type-C и Lightning, на которые пришлось 29 и 21%, соответственно.

К слову, первые попытки прийти к какому-то общему консенсусу были предприняты крупными мировыми производителями ещё в 2011 году, когда Samsung, Apple и другие лидеры, в лице которых Nokia и Huawei, договорились о сокращении количества разрабатываемых стандартов до нескольких общепринятых, подписав соответствующий «меморандум о гармонизации» совместного существования на рынке.

реклама

Так продолжалось вплоть до 2018 года, пока в Еврокомиссии вновь не заговорили о переходе на единый стандарт, правда, на тот момент не набралось необходимого количества голосов, в результате чего вопрос фактически повис в воздухе. И вот опять он был поднят, причём на этот раз, похоже, всё серьёзно, поскольку европейские парламентарии уже проголосовали за переход.

Естественно, такое развитие событий всерьёз коснётся некоторых производителей, и в частности, в Apple уже заявили о том, что внедрение нового стандарта породит множество «электронных отходов», затруднив применение различных инновационных технологий.

Кроме того, международные эксперты не усматривают в этом законе острой необходимости, особенно в свете того, что большинство компаний и так переходят на microUSB. И, конечно же, на фоне всех этих событий крайне странно выглядит рассмотрение Еврокомиссией пяти вариантов унифицированной зарядки, которое имело место в 2019 году.