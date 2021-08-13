В сентябре будет представлен законопроект о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов
Еврокомиссия готовится представить в сентябре единый стандарт разъёмов для мобильных зарядных устройств, который будет использоваться на всей территории ЕС без исключения.
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Стоит напомнить, что с такой инициативой члены Еврокомиссии выступают уже на протяжении 10 лет, и при этом предложение получило практически единогласный отклик среди членов европейского парламента. Если разработанный по этому случаю закон всё-таки будет принят, то, прежде всего, придётся попрощаться с фирменным «яблочным» Lightning.
Согласно статистике, больше всего в обиходе европейских пользователей применяется разъём microUSB стандарта Type-B, на долю которого приходится почти половина всех смартфонов. Оставшиеся 50% разделили между собой стандарты MicroUSB Type-C и Lightning, на которые пришлось 29 и 21%, соответственно.
К слову, первые попытки прийти к какому-то общему консенсусу были предприняты крупными мировыми производителями ещё в 2011 году, когда Samsung, Apple и другие лидеры, в лице которых Nokia и Huawei, договорились о сокращении количества разрабатываемых стандартов до нескольких общепринятых, подписав соответствующий «меморандум о гармонизации» совместного существования на рынке.
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Так продолжалось вплоть до 2018 года, пока в Еврокомиссии вновь не заговорили о переходе на единый стандарт, правда, на тот момент не набралось необходимого количества голосов, в результате чего вопрос фактически повис в воздухе. И вот опять он был поднят, причём на этот раз, похоже, всё серьёзно, поскольку европейские парламентарии уже проголосовали за переход.
Естественно, такое развитие событий всерьёз коснётся некоторых производителей, и в частности, в Apple уже заявили о том, что внедрение нового стандарта породит множество «электронных отходов», затруднив применение различных инновационных технологий.
Кроме того, международные эксперты не усматривают в этом законе острой необходимости, особенно в свете того, что большинство компаний и так переходят на microUSB. И, конечно же, на фоне всех этих событий крайне странно выглядит рассмотрение Еврокомиссией пяти вариантов унифицированной зарядки, которое имело место в 2019 году.
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