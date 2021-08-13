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Как известно, уже многие мировые автопроизводители взяли курс на электрификацию собственной продукции, обновляя уже существующий модельный ряд или разрабатывая новые платформы. Американский автоконцерн Ford в этом плане так же не стал исключением из правил, объявив о своем намерении перевести до 40% производимых авто на электротягу уже к 2030-му году.

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Стоит напомнить, что в настоящее время производством соответствующих аккумуляторов для компании занимается известный в сфере гигант SK Innovation, правда, пока речь идёт только об американском рынке. Что же касается дальнейшего расширения сотрудничества в географическом плане, то в Ford не скрывают, что такие планы действительно имеются, причём в ближайшей перспективе.

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В частности, об этом успели сообщить в авторитетном корейском издании Business Korea, сделавшем соответствующее заявление в рамках конференции J.P.Morgan. При этом было подчеркнуто, что первоначальная задача, которая стоит перед производителем батарей, заключается в налаживании полного обеспечения обозначенным оборудованием американских электрокаров, для чего планируется повысить объём производства до суммарных 60 ГВт‧ч в год.

Конечно, эта цифра явно не вяжется с планами Ford, для осуществления которых в течение этой десятилетки понадобится объём в 240 ГВт‧ч. Но в целом, данная информация носит предварительный характер, не исключающий задействование дополнительных производственных мощностей уже в ближайшие несколько лет.

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Что касается цифр, приводимых в самом SK Innovation, то на сегодняшний день фигурируют данные об увеличении объёма производства до 180 ГВт‧ч, 140 из которых будут предназначены для американского рынка, а оставшиеся 40 – для ЕС и КНР. Кроме того, следует учитывать те относительно скромные цифры, которые определяют долю Ford на мировом рынке.

На сегодняшний день эта величина не превышает 6,2%, поэтому и количество аккумуляторов для автоконцерна будет соответствующим, хотя не исключено, что для европейского рынка SK Innovation, помимо уже существующего венгерского завода, запустит дополнительные конвейеры.