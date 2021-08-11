ExtremeTech: Gigabyte выпускает некачественные блоки питания - 50% из тестируемых показали брак
Похоже, назревает громкий скандал: согласно расследованию авторитетного издания ExtremeTech, многие блоки питания Gigabyte являются бракованными. В частности, речь идёт о моделях мощностью 750 и 850 Вт, на которые уже успели пожаловаться и несколько других источников, ссылающиеся на навязчивые призывы крупнейшего в США ритейлера Newegg покупать укомплектованную такими блоками технику.
реклама
Стоит отметить, что первыми забили тревогу видеоблогеры, ведущие на YouTube канал Gamers Nexus. В ходе их экспериментов количество отказов блоков питания GP-P750GM и GP-P850GM достигло 50%: при нагрузке 5 из 10 устройств просто взорвались. Схожие проблемы в работе блоков были подмечены и сотрудниками издания TechPowerUp, правда, тогда они не получили широкой огласки.
Неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта вялотекущая история, если бы не агрессивная маркетинговая политика ритейлера Newegg, который решил воспользоваться дефицитом видеокарт популярных производителей, реализуя их исключительно с нагрузкой в виде бракованных Gigabyte. Результат не заставил себя долго ждать – широкое распространение откровенного неликвида спровоцировало громкий резонанс среди покупателей, начавших буквально сыпать жалобами на низкое качество продукции.
На сегодняшний день на сайте Newegg набралось около 400 отзывов, и более половины из них резко негативные. Кроме того, помимо отказов в работе бракованные блоки представляют собой потенциальную угрозу для других комплектующих ПК.
реклама
И всё ничего, если бы не чрезмерная беспечность производителя Gigabyte, упорно игнорирующего все жалобы. Даже отвечая на письмо журналистов издания TechPowerUp, представители компании заявили о проведённых дополнительных тестах, в ходе которых якобы не было выявлено и намёка на брак. Что же касается предложения получить обратно бракованный экземпляр блока с целью его детального исследования, то производитель попросту на него не ответил.
В итоге ExtremeTech остаётся действовать в рамках собственной инициативы, предупреждая всех потенциальных пользователей продукции Gigabyte о возможной угрозе её применения.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила