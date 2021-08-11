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Похоже, назревает громкий скандал: согласно расследованию авторитетного издания ExtremeTech, многие блоки питания Gigabyte являются бракованными. В частности, речь идёт о моделях мощностью 750 и 850 Вт, на которые уже успели пожаловаться и несколько других источников, ссылающиеся на навязчивые призывы крупнейшего в США ритейлера Newegg покупать укомплектованную такими блоками технику.

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Стоит отметить, что первыми забили тревогу видеоблогеры, ведущие на YouTube канал Gamers Nexus. В ходе их экспериментов количество отказов блоков питания GP-P750GM и GP-P850GM достигло 50%: при нагрузке 5 из 10 устройств просто взорвались. Схожие проблемы в работе блоков были подмечены и сотрудниками издания TechPowerUp, правда, тогда они не получили широкой огласки.

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Неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта вялотекущая история, если бы не агрессивная маркетинговая политика ритейлера Newegg, который решил воспользоваться дефицитом видеокарт популярных производителей, реализуя их исключительно с нагрузкой в виде бракованных Gigabyte. Результат не заставил себя долго ждать – широкое распространение откровенного неликвида спровоцировало громкий резонанс среди покупателей, начавших буквально сыпать жалобами на низкое качество продукции.

На сегодняшний день на сайте Newegg набралось около 400 отзывов, и более половины из них резко негативные. Кроме того, помимо отказов в работе бракованные блоки представляют собой потенциальную угрозу для других комплектующих ПК.

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И всё ничего, если бы не чрезмерная беспечность производителя Gigabyte, упорно игнорирующего все жалобы. Даже отвечая на письмо журналистов издания TechPowerUp, представители компании заявили о проведённых дополнительных тестах, в ходе которых якобы не было выявлено и намёка на брак. Что же касается предложения получить обратно бракованный экземпляр блока с целью его детального исследования, то производитель попросту на него не ответил.

В итоге ExtremeTech остаётся действовать в рамках собственной инициативы, предупреждая всех потенциальных пользователей продукции Gigabyte о возможной угрозе её применения.