Amazon заключила облачный контракт на 10 млрд. долларов с Агентством национальной безопасности США
IT-гигант Microsoft выказал свой протест против заключения контракта Агентством национальной безопасности США с самым крупным маркетплейсом Amazon. Официальная причина протеста, которую озвучили в компании, заключается в отсутствии надлежащей проверки подрядчика для участия сделке на сумму 10 миллиардов долларов.
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Речь идёт о WildandStormy – новом проекте АНБ, в котором сотрудниками американской нацбезопасности было решено задействовать сторонние сервисы в виде коммерческих облачных хранилищ и прочей инфраструктуры. Что же касается возмущения Microsoft, то оно во многом продиктовано особенностями информации для хранения, ведь это всё-таки разведданные.
Ответили в АНБ и на поданную против них жалобу, тем самым официально подтвердив факт её существования. Так, представители ведомства поспешили сообщить о том, что обязательно отреагируют на эту данность, не выходя за рамки существующего протокола федеральных постановлений.
Стоит отметить, что это уже не первый конфликт, который разворачивается между IT-компанией и торговой площадкой. Например, совсем недавно подобное соглашение на аналогичную сумму уже заключалось между Microsoft и Пентагоном, с той лишь разницей, что тогда это решение категорически не устроило Amazon. Тогда инцидент закончился долгим судебным разбирательством, по итогам которого довелось аннулировать сделку.
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Кстати, многие ведомства США пользуются услугами, которые предоставляют коммерческие облачные платформы. В их числе также ЦРУ, которое использует одновременно четыре площадки для разделения инфраструктуры своей Commercial Cloud Enterprise, – это Microsoft, Amazon, IBM и Oracle.
Возвращаясь к WildandStormy, нужно сказать о том, что окончательный вердикт по делу будет вынесен только 29 октября 2021 года.
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