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Разработчики Creative усовершенствовали свои TWS-вкладыши, анонсировав новую модель Outlier Air V3 с обновленным дизайном, доработанной в анатомическом плане конструкцией и меньшим весом.

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И это далеко не все изменения к лучшему, которые ждут потенциальных пользователей обновленной гарнитуры. Так, впервые за всю историю существования бренда получила применение функция активного шумоподавления, для чего в конструкции устройства предусмотрено по два микрофона с особым расположением на каждом вкладыше.

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Также производитель применил поддержку инновационного режима Ambient Mode, благодаря которому можно настроить звук, сделав возможным изменение качества звучания на выходе. Кроме того, пользователи смогут скачать фирменное мобильное приложение, поддерживаемое, как Apple, так и Android-устройствами, с помощью которых можно делать звуковую отладку наушников прямо в смартфоне, задавая сенсорные команды.

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Среди прочих особенностей – возможность зарядки комплектного кейса не только через USB-кабель, но и беспроводным способом от Qi-станции. Позаботились разработчики и о защите аксессуара, прошедшего стандартизацию IPX5, попутно обновив Bluetooth-модуль до версии 5.2. А ещё наушники стали легче, так как весят теперь всего лишь по 5,2 грамма каждый.

Однако не обошлось и без ложки дёгтя. Так, как минимум, в нескольких параметрах новая модель явно уступает предыдущим. И прежде всего, это автономность, которая составила 10 часов, что на 2 часа меньше, чем у гарнитуры II поколения, и на 4 часа, чем у модели Otlier Gold. С другой стороны этот недостаток компенсирует суммарная автономность аксессуара вместе с зарядным кейсом, которая побила новый рекорд в линейке, составив целых 40 часов.

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По сути, из серьёзных недочётов только отсутствие поддержки aptX, вместо которого остались только два стандарта – AAC и SBC. Пока наушников нет в свободном доступе, и приобрести их можно только на официальном сайте в Сингапуре по цене 66 долларов США.