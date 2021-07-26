До 2030 года Вьетнам построит 29 технопарков для производства электроники и компонентов
Несмотря на испытания, которые выпали на долю производителей за последние пару лет, текущая десятилетка обещает быть нескучной. Так, чего только стоят уже построенные во вьетнамской провинции Бакзянг 6 технопарков, производящие электронные компоненты для американского гиганта Apple и не только, к которым к 2030 году планируется добавить ещё 23 подобных площадки.
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То есть, если всё пойдет по плану, то к концу десятилетия на территории обозначенной выше провинции будет работать уже 29 технопарков, общая площадь которых составит 7840 гектаров. Также стало известно, что в период с текущего года до 2030-го местные власти Бакзянга планируют повысить показатель ВВП на 19%, попутно увеличив объём выпускаемой продукции в денежном эквиваленте до 30 млрд. американских долларов к 2025-му году и более чем до 90 млрд. к 2030-му.
В настоящее время описываемые технологические парки представляют собой крупные производственные площадки, включающие в себя городские зоны со всей сопутствующей инфраструктурой, обеспечивающей комфорт во всех сферах. При этом в приоритете этих масштабных предприятий по-прежнему машиностроение, хотя здесь обслуживаются практически все ниши, включая сельскохозяйственный сегмент.
Что же касается запланированного расширения, то основная цель, которую преследуют авторы проекта, заключается в том, чтобы привлечь как можно больше инвестиций, инновационных технологий и самых высококвалифицированных кадров.
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Примечательно, что даже сегодня занимающие площадь в 1322 га технопарки смогли привлечь более 400 млн. инвестиционных долларов. И это только внутривьетнамские вливания, тогда как внешние вложения сторонних инвесторов достигли 6 миллиардов, при том, что из шести построенных площадок пока работают только пять.
По данным за 2020-й год, эти парки принесли во вьетнамский бюджет более 95 млн. долларов, что составило 11% от всего бюджета Бакзянга, поэтому остается только догадываться, о каких суммах пойдёт речь, когда будут запущены все 29 предприятий.
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