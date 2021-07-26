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Дефицит полупроводниковых компонентов вынудит Jaguar Land Rover сократить объёмы продаж на 50%

Однако это не помешает компании вывести на рынок новые модели.
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Похоже, эпопея с дефицитом чипов имеет все шансы стать долгоиграющей, что обусловлено многими негативными факторами, начиная с неясной эпидемиологической обстановки и заканчивая проблемами с поставками.

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На этот раз в минусе остался известный британский автоконцерн Jaguar, который в текущем квартале был вынужден сократить объёмы продаж вдвое. Стоит отметить, что менеджмент компании пришёл к такому решению, проанализировав цифры за предшествующий этому период. Однако руководство подчёркивает, что это не должно отразиться на грядущем релизе новых моделей Land Rover, которые так ждут потенциальные покупатели и поклонники бренда.

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Между тем, согласно официальным данным опубликованным агентством Bloomberg, владеющая Jaguar индийская компания Tata Motors понесла убытки в размере 598 млн. долларов США, что никак не соответствует аналитическим прогнозам, которые оказались, как минимум, в 2 раза оптимистичнее реальности. Что касается прибыли, то она составила почти 7 млрд., что заставило производителя сократить объёмы продаж вдвое.

Что касается сегмента коммерческого транспорта, то здесь, напротив, можно наблюдать оживление, пусть и не такое, как хотелось бы, особенно если учесть, насколько увеличились затраты на сырьевые поставки для производства, в 4 раза превысившие расходы за предыдущий период. Подорожало буквально всё, начиная с полупроводников и заканчивая металлом.

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И от грядущего квартала не приходится ждать серьёзных изменений к лучшему, а даже наоборот – дефицит по-прежнему сохранится с перспективой улучшения ситуации только в IV квартале текущего года. При этом у Jaguar ещё не самое худшее положение, если учесть, что многие британские предприятия, специализирующиеся на автопроизводстве, вынуждены простаивать.

Правда, не исключается, что с анонсом нового модельного ряда придётся повременить, особенно если учесть, какие амбициозные цели ставит перед собой Jaguar, планирующий перевод на электротягу всех своих автомобилей, которые выйдут после 2025 года.

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Теги

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