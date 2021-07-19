Volkswagen откроет в Германии производство батарей для электромобилей с китайской компанией Guoxuan
Не секрет, что одна из целей крупнейшего немецкого автоконцерна Volkswagen сводится к переводу 50% выпускаемой продукции на альтернативное топливо. И всё бы ничего, да только дефицит батарей для электрокаров явно затрудняет поставленную задачу. Решить её компания планирует довольно интересным способом, открыв несколько собственных предприятий по производству электроаккумуляторов.
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К слову, идти по намеченному плану в VW собираются, заручившись поддержкой китайского партнера Guoxuan, который занимает 3-е место на рынке аккумуляторов в Поднебесной. В эту компанию автоконцерн инвестирует ещё с 2020 года, владея 26% акций, хотя она далеко не единственная, и ранее немецкий производитель уже инвестировал в шведскую компанию Northvolt, приобретя около 20% её ценных бумаг.
Вполне возможно, что и шведы примут участие в совместном с Volkswagen производстве батарей, а пока уже 2-й по счёту завод на территории ЕС открывается именно вместе с китайскими партнёрами. По этому поводу есть кое-какие соображения, и согласно им, сотрудничество с Guoxuan будет использоваться в продукции, предназначенной для оснащения бюджетного сегмента электрокаров, тогда как «тяжелая артиллерия» в виде шведского производителя Nortvolt может быть задействована для более дорогих авто.
Что касается локаций, то по предварительным данным, новое предприятие будет открыто в Зальцгиттере (Германия), запустив свои конвейеры в 2025 году. Попутно ведутся переговоры с Испанией для открытия на территории королевства уже 3-го завода по производству тяговых батарей. И если удастся договориться, то высока вероятность того, что именно здесь будут производиться самые большие объёмы аккумуляторов суммарной мощностью до 40 ГВт‧ч в год, таких объёмов хватит для оборудования 500-800 тыс. электрокаров.
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Здесь же с 2025 года будет развернуто производство малогабаритных электромобилей, тогда как осуществить свою программу максимум по переводу 50% выпускаемых авто на электротягу автоконцерн планирует ближе к 2030-му с перспективой полного отказа от производства авто с ДВС 10-ю годами позже.
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