LG Electronics временно приостанавливает принятие решений по продажам продуктов Apple
Совсем недавно в сети была размещена информация о том, что уходящая с рынка мобильных телефонов компания LG планирует тесное сотрудничество с Apple, договорившись о продажах «яблочной» продукции в своих фирменных салонах.
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Однако эта новость спровоцировала громкий резонанс среди общественности и заинтересованных ритейлеров, в результате чего в Южной Корее была в срочном порядке организована некая встреча с обсуждениями потенциальных рисков для мелких розничных сетей. Другими словами, замаячившая перспектива поставила под удар мелкий бизнес, который просто по определению не сможет конкурировать с громким именем бренда LG и доступными для него ценами на продукцию Apple.
В итоге вместо обещанных полок в сети Best Shop «яблочную» компанию встречает жёсткое противостояние со стороны маленьких местных магазинов, которым и без того приходится несладко в условиях коронавирусной пандемии. Конечно же, как это часто бывает, за всем стоит кто-то большой, а в данном случае речь идёт о таком гиганте, как Samsung Electronics, который так же, как и Apple, явно заинтересован в том, чтобы занять нишу, освободившуюся после LG на рынке смартфонов.
Есть в планах на совместное сотрудничество с Apple ещё одни риски, которые явно на руку LG. Так, наведываясь в магазин за новым iPhone покупатели могут совершить незапланированные покупки представленной здесь же бытовой техники и крупной электроники от LG Electronics, что так же не в интересах Samsung.
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