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Китайский производитель электроники Xiaomi разрабатывает новый смартфон с гибким дисплеем. Внешне он напоминает аппарат Galaxy Z Fold от южнокорейского конкурента Samsung.

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Во всяком случае, об этом говорит авторитетный источник LetsGoDigital, ссылающийся на официальные данные Госуправления интеллектуальной собственности Поднебесной. Если внимательно изучить патентные схемы, то сходство со смартфоном Galaxy Fold и другим подобным аппаратом Motorola RAZR, действительно, имеет место.

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Как бы там ни было, но, похоже, китайские разработчики всерьёз намерены создать свой первый гибкий смартфон со складывающимся внутрь по принципу раскладушки дисплеем. Согласно опубликованным на сайте CNIPA рисункам, экран будет иметь вырез под двойную селфи-камеру, в пользу чего говорит продолговатое горизонтальное отверстие, расположенное в верхнем левом углу устройства.

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Основная камера по своему обыкновению расположится на задней стороне смартфона в виде заключенных в круг нескольких модулей. По предварительным данным их количество будет равно трём, хотя не стоит исключать любых пертурбаций в ходе реализации проекта, если таковая, конечно, состоится.

И возможно, на этот раз обойдётся без вспомогательного внешнего экрана, дублирующего основную информацию и уведомления, тогда как все физические клавиши управления будут сосредоточены в одной из боковых сторон. В нижней же части смартфона, скорее всего, разместятся слот для SIM и USB-порт стандарта Type-C.

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По одной из версий от сетевых источников, официальная презентация новинки состоится уже в конце текущего года, но как будут обстоять дела на самом деле, покажет время.