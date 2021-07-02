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Администрация Трампа запустила новую социальную сеть Gettr

Новая платформа по функциональности похожа на Twitter.
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Команда американского экс-президента Трампа разработала свою социальную платформу, позиционируя её, как достойную альтернативу таким популярным сетям, как Twitter и Facebook.

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Стоит отметить, что в своей функциональной составляющей новая соцсеть, действительно, похожа на Twitter, и доступна для скачивания и установки в магазинах встроенных покупок Google Play Market и AppStore для Android-устройств и Apple. Что касается основной цели создания этого продукта, то она явно считывается из озвученного его разработчиками месседжа, согласно которому, данная платформа станет единственной непредвзятой соцсетью во всем мире.

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Возглавить руководство Gettr взялся экс пресс-секретарь Дональда Трампа Джейсон Миллер, хотя это не означает, что её пользователем станет и сам 45-й президент Штатов, во всяком случае, пока об этом умалчивается.

Возвращаясь к функционалу социальной сети, стоит обозначить, что в ней, как и в Twitter предусмотрен раздел основных трендов, возможность следить за другими фолловерами, отмечать посты и грузить любой медиаконтент. Кроме того, пользователи могут импортировать сообщения из Twitter, ограничиваясь 777 знаками в каждом своем постинге.

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Примечательно, что о возвращении Трампа в мир соцсетей было заявлено ещё в марте. Тогда же пресс-секретарь его команды обозначил, что камбэк состоится только в рамках собственной президентской платформы. К слову, собственным аккаунтом бывший президент обзавелся ещё в мае, но совсем скоро он был вынужден его удалить по причине низкой посещаемости, в пользу чего говорят многочисленные слухи. 

Любые другие профили Трампа, заведённые в рамках популярных платформ, по-прежнему пребывают в блокировке, на фоне чего, собственно, и появилась идея создания новой социальной сети. Однако дело идёт с явным скрипом – уж слишком много под продуктом в официальных магазинах негативных отзывов, несмотря на то, что многие из них носят явно надуманный характер.

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