Администрация Трампа запустила новую социальную сеть Gettr
Команда американского экс-президента Трампа разработала свою социальную платформу, позиционируя её, как достойную альтернативу таким популярным сетям, как Twitter и Facebook.
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Стоит отметить, что в своей функциональной составляющей новая соцсеть, действительно, похожа на Twitter, и доступна для скачивания и установки в магазинах встроенных покупок Google Play Market и AppStore для Android-устройств и Apple. Что касается основной цели создания этого продукта, то она явно считывается из озвученного его разработчиками месседжа, согласно которому, данная платформа станет единственной непредвзятой соцсетью во всем мире.
Возглавить руководство Gettr взялся экс пресс-секретарь Дональда Трампа Джейсон Миллер, хотя это не означает, что её пользователем станет и сам 45-й президент Штатов, во всяком случае, пока об этом умалчивается.
Возвращаясь к функционалу социальной сети, стоит обозначить, что в ней, как и в Twitter предусмотрен раздел основных трендов, возможность следить за другими фолловерами, отмечать посты и грузить любой медиаконтент. Кроме того, пользователи могут импортировать сообщения из Twitter, ограничиваясь 777 знаками в каждом своем постинге.
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Примечательно, что о возвращении Трампа в мир соцсетей было заявлено ещё в марте. Тогда же пресс-секретарь его команды обозначил, что камбэк состоится только в рамках собственной президентской платформы. К слову, собственным аккаунтом бывший президент обзавелся ещё в мае, но совсем скоро он был вынужден его удалить по причине низкой посещаемости, в пользу чего говорят многочисленные слухи.
Любые другие профили Трампа, заведённые в рамках популярных платформ, по-прежнему пребывают в блокировке, на фоне чего, собственно, и появилась идея создания новой социальной сети. Однако дело идёт с явным скрипом – уж слишком много под продуктом в официальных магазинах негативных отзывов, несмотря на то, что многие из них носят явно надуманный характер.
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