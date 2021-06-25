В I квартале доля продукции Huawei на рынке смартфонов уменьшилась до 4.6 %
Похоже, что для Huawei снова настала пора серьёзных испытаний, ведь всем прекрасно известно, что такое санкционная «удавка» Соединённых Штатов. И стоит ли удивляться тому, что компания начала стремительно терять в показателях отгрузки, которые, по данным Counterpoint Technology Market Research, только в I квартале снизились на 4.6% по сравнению с долей прошлого года.
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Примечательно, что попутно с этим обвалом начало наблюдаться и сокращение в рядах уже используемой продукции китайского производителя. Так, только в марте 2021 года потери в этом сегменте достигли 9.7%, тогда как другие крупные производители, не обременённые американскими санкциями, напротив, нарастили свою долю, среди бесспорных лидеров – Apple, Samsung и Xiaomi.
В данной ситуации руководством Huawei было принято решение, которое заключается в расширении поставок флагманской продукции. Казалось бы, зачем, ведь смартфоны верхнего ценового диапазона и в досанкционные времена реализовались не лучше. Такая же картина наблюдается и сейчас. Кроме того, продажи дорогих смартфонов начали заметно падать.
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Для сравнения можно привести всего лишь две цифры – 7 млн. проданных флагманских моделей P и Mate Series против прошлогодних 10 млн. экземпляров смартфонов за тот же период. То есть падение приблизилось к отметке 30%. Однако общее количество флагманов Huawei, находящихся в эксплуатации, осталось неизменным по сравнению с 2020-м годом, и сегодня их доля составляет 36% от всего ассортимента компании.
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