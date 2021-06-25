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Известный производитель BlackBerry переживает не самые лучшие времена, получая меньшую прибыль по сравнению с прошлогодними показателями.

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Согласно официальным данным, общая доходность компании по итогам I квартала финансового года составила 174 млн. долларов США против 206 млн., которые удалось заработать за этот же период в 2020-м году. Из них довольно солидную часть составила прибыль от интернета вещей – 43 млн., тогда как на лицензиях получилось выручить 24 млн. Примечательно, что наибольший доход принесла продукция из сегмента кибербезопасности.

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Однако на самом деле не всё так плохо и даже наоборот. Дело в том, что производителю удалось прилично сократить убытки, которые составили 62 млн. долларов США против прошлогодних 636 млн. В пересчёте на акции – это 11 центов на каждой ценной бумаге, тогда как в 2020-м году этот показатель достиг 1,14 доллара.

То есть, несмотря на снижение прибыли, BlackBerry всё равно сделали серьёзный прорыв, сильно сократив убытки, понесённые на фоне пандемии. Частично таких результатов удалось добиться благодаря разработанной специально для электрокаров платформе BlackBerry QNX.

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Взять тот же немецкий автоконцерн Volvo Group, который выбрал продукт BlackBerry в качестве основы для одной из своих платформ. Его же использует и китайский производитель WM Motor, выпустивший полностью электрический кроссовер W6.