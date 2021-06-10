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В своем стремлении к экологически чистому производству многие компании активно развиваются в направлении вторичной переработки. В эти ряды затесался и немецкий автоконцерн BMW, притом что речь идёт не только о переводе авто на альтернативные источники питания.

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По информации Reuters, известный производитель рассматривает в ближайшей перспективе совместное сотрудничество с Solarwatt, которое подразумевает вторичное использование старых электронных батарей в солнечных панелях, предназначенных для бытовых нужд. Ожидается, что запуск совместного проекта двух гигантов состоится уже этой осенью, в результате чего начнут производиться энергетические установки Battery Flex.

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Также стоит отметить, что ранее уже были выпущены 16 тысяч единиц подобных установок, способных аккумулировать энергию от солнечных батарей, используемую в последствии в быту.

Возвращаясь к совместному проекту Solarwatt, следует подчеркнуть, что в планах компании только до 2025 года вложить в его развитие около 100 млн. евро, которые в первую очередь пойдут на развитие производства и создание специального ПО для полной автоматизации процесса. Среди прочих направлений, нуждающихся в первоочередном развитии – рынок сбыта, который будет постепенно расширяться.

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Что примечательно, фактическим владельцем Solarwatt является Штефан Квандт. Ему же принадлежит половина акций автоконцерна, поэтому сотрудничество компании с BMW является вполне логичным и продуманным решением. В целом же, это актуальная для Германии тенденция, ведь только в I квартале текущего года показатель генерируемой от солнечных панелей электроэнергии в стране достиг 5,4%.