Аналитики CFRA уверены, что полупроводниковый кризис обернётся стабильным 10-летним ростом спроса
Похоже, затянувшийся кризис в полупроводниковом сегменте подходит к концу и сулит производителям самые многообещающие перспективы. Мало того, производители уверены, что благодаря расширению мощностей они стоят на пороге нового суперцикла, который растянется, как минимум, на 10 лет.
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Во всяком случае, такую аналитику приводит CFRA, эксперты которой уверены в том, что все трудности с поставками чипов носят исключительно временный характер. Они же рассчитывают на то, что ситуация начнёт налаживаться уже в I квартале 2022 года, после чего можно будет наблюдать устойчивый рост спроса на продукцию.
В пользу этого прогноза говорят и статистические данные, согласно которым в течение следующей пятилетки содержание чипов в смартфонах будет ежегодно увеличиваться на 13%. Прирост будет наблюдаться и в других сегментах, а в частности, в серверном – на 19% и автомобильном – до 11% для каждого последующего года.
При этом большая ставка делается именно на автотранспорт, поскольку ожидается, что производители будут сосредоточены на переводе выпускаемой продукции на альтернативную энергию и автопилотное управление.
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Что же касается прибылей, то уже сейчас можно прогнозировать существенный прирост для таких лидирующих в сегменте полупроводниковых компонентов производителей, как AMD, Marvell и NVIDIA. Сюда же стоит отнести развитие сетей нового поколения 5G и 6G, а также развлечения в цифровом формате, которые также обеспечат солидный приток.
Если же говорить об автопроме, то на поставках полупроводников для этого рынка должны неплохо заработать такие титаны, как ON Semiconductor и NXP Semiconductor, на которые ставят все авторитетные эксперты. А вот в успешности сделки ARM и NVIDIA последние сомневаются, хотя, как пойдут дела на самом деле, покажет только время.
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