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Широко распространённый в России ритейлер «Связной» создал суббренд Game Changer. Уже по одному только названию понятно, какие услуги и товары будут продвигаться в рамках дочернего предприятия.

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Действительно, стремление компании занять свою нишу в киберспорте и распространении различной игровой продукции от разработчиков диктует свои правила, в пользу чего говорится и в «Коммерсанте» со ссылкой на официальные данные «Связного». Что же касается дебютного суббренда на этом поприще, то попутно с ним был запущен одноимённый геймерский портал, специализирующийся на продаже различной игровой продукции, начиная с периферии и заканчивая всевозможными сервисами.

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Здесь же будут проводиться кибертурниры и акции. Кроме того, в «Связном» уже бросили клич среди стримеров для максимального развития контентного направления, продвижения новых игровых проектов и реализации различных совместных концептов с разработчиками.

Также в марте этого года в Подмосковье открыли три магазина Game Changer. О дальнейших планах «Связного» на этот счёт умалчивается, но стоит отметить, что это далеко не единственная компания в России, которая решила развиваться в направлении, связанном с видеоиграми, и ранее подобный опыт уже был у другого крупного ритейлера «М.Видео», запустившего игровой раздел «M.Game».

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Возвращаясь к «Связному», нужно сказать, что он работает на продвижение и в социальных сетях, попутно сотрудничая с российскими операторами сотовой связи. Сюда же стоит отнести оборудование игровых залов в салонах и прочие меры, к которым прибегает компания, тем самым делая свой вклад в рост общего объёма российского рынка в игровом сегменте.