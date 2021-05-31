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Индийские власти решили освоить новое направление для развития местного рынка, выделив под это дело 20 млрд. долларов США.

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На этот раз речь идёт о производстве жидкокристаллических панелей, о чём, по словам сотрудников информационного агентства DigiTimes, уже успел сообщить министр электроники и технологий в рамках одной из недавно проведенных тематических конференций.

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А поскольку на повестке дня стоит развитие локального рынка, то в ближайшей перспективе должно быть развёрнуто строительство не менее 3-х профильных предприятий, которые будут специализироваться на выпуске новой для индийского производства продукции.

Средства на это уже выделены из государственного бюджета. На данном этапе идёт оформление и подписание всех необходимых меморандумов и соглашений с индийскими и зарубежными компаниями-производителями.

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Планируется, что на территории Индии будут построены производственные линии поколения 6G для выпуска дисплеев на мобильные устройства и 8.5G для дисплеев, используемых в других сферах применения.

Также в пользу развития местных рынков говорят данные ICEA, согласно которым только за прошедший год оборот ЖК-панелей составил 5,4 млрд. долларов, тогда как к 2025 году он имеет все шансы увеличиться до 18,9 млрд. долларов.