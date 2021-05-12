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В середине лета этого года, после двухгодичного перерыва должна состояться барселонская выставка электроники Mobile World Congress (MWC), о своём удалённом участии в которой уже объявил южнокорейский гигант Samsung. Примеру известного бренда решила последовать и китайская компания Lenovo, уже успевшая оповестить об этом учредителя конгресса GSM Association.

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Участие в мероприятиях подобного рода в дистанционном формате успело стать вполне привычной практикой, и не исключено, что ближе к его проведению, которое состоится в период с 28 июня по 1 июля, аналогичные заявления сделают и многие другие производители, не желающие рисковать персоналом на фоне пандемии.

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Кроме того, уже известно, что личное присутствие на MWC 2021 посчитали недопустимым и такие мировые компании, как Google, Sony, Nokia, Ericsson и пр. Все они, как и Samsung с Lenovo будут презентовать свои новинки в виртуальном формате, то есть через средства видеосвязи. Что касается полного отказа от участия, то пока на это никто не решился, слишком крупным и значимым является это событие даже в мировом масштабе.

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Во всяком случае MWC вполне сопоставима с такими конференциями, как берлинская IFA, лос-анджелесская CES и тайбэйская Computex. И, несмотря на все риски, связанные с Covid-19, радует, что событие всё-таки состоится, пусть и не в феврале, как это было принято в допандемийные времена, а в летний период.